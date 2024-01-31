Василевский назван лучшим вратарем НХЛ в опросе хоккеистов лиги

Андрей Василевский. Фото USA Today Sports

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский назван лучшим вратарем НХЛ в опросе среди игроков лиги, который провело издание The Athletic.

В опросе поучаствовало около 200 хоккеистов НХЛ.

29-летний россиянин набрал 44,26 процента голосов. Вторым стал вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибайк (15,3 процента голосов), а третье место разделили Тэтчер Демко из «Ванкувера» и россиянин Илья Сорокин из «Айлендерс» (оба 7,65%).

Также в пятерку вошел российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин (6,56%).

Фото The Athletic

Источник