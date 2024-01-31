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Возвращение Компани домой. Манчестер Сити – Бернли. Анонс и прогноз матча АПЛ на 31.01.2024

Бельгийская легенда «горожан» снова будет на «Этихаде»

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Английская Премьер-лига, 22 тур

    31 января, 21:30. "Этихад" (Манчестер)

    Главный арбитр: Сэмюэл Барротт

    Прямая трансляция: Setanta Sports +

    Трансляция матча

    Возвращение Компани домой. Манчестер Сити – Бернли. Анонс и прогноз матча АПЛ на 31.01.2024

    Возвращение Компани домой. Манчестер Сити – Бернли. Анонс и прогноз матча АПЛ на 31.01.2024

    Возвращение Компани домой. Манчестер Сити – Бернли. Анонс и прогноз матча АПЛ на 31.01.2024

    В эфире

    Возвращение Компани домой. Манчестер Сити – Бернли. Анонс и прогноз матча АПЛ на 31.01.2024

    Трансляція матчу Манчестер Сіті — Бернлі Смотреть трансляцию

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    Содержание

  • Новости Манчестер Сити
  • Новости Бернли
  • Последние пять матчей Манчестер Сити и Бернли
  • Последние пять личных встреч между соперниками
  • Турнирная таблица чемпионата Англии
  • Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Сити – Бернли
  • Прогноз матча Манчестер Сити – Бернли от UA-Football

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    Венсан Компани приедет на "Этихад". Однако теперь не в статусе футболиста, а в статусе тренера. Пока у него в такой роли отношения с бывшим клубом очень плохие. Сегодня есть шанс это изменить. Но только потому, что "шансы есть всегда". Предпосылок для сенсации совсем нет.

    Возвращение Компани домой. Манчестер Сити – Бернли. Анонс и прогноз матча АПЛ на 31.01.2024

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    Новости Манчестер Сити

    "Горожане" продолжают свою победную серию. После ничьей в матче против “Кристал Пэлас” 16 декабря они семь раз взяли верх над соперниками подряд. В том числе победили на Клубном чемпионате мира и прошли сначала "Хаддерсфилд", а затем "Тоттенхэм" в Кубке Англии. Как раз против "шпор" подопечные Гвардиолы и проводили последний на данный момент матч. Безумное преимущество имели "горожане", которую в конце концов превратили в победный гол на 88 минуте.

    В Премьер-лиге тоже дела пошли вверх. Так, "Ман Сити" замыкает тройку лидеров, однако у "горожан" есть еще два матча в запасе по сравнению с тем же вторым "Арсеналом", у которого на три очка больше. От лидера “Ливерпуля” отрыв составляет шесть зачетных пунктов, однако у “мерсисайдцев” всего на один матч меньше. Вся борьба как раз в разгаре.

    Кадры хозяев

    У "горожан" есть только две потери: центрбек Аканджи и форвард Холанд. Эрлинга очень не хватает "горожанам", которые уже привыкли играть с кем-то на вести атаки. Альварес не может полноценно справиться с функциями норвежца. Однако есть вероятность, что и Аканджи, и Холанд смогут сыграть сегодня.

    Новости Бернли

    В Компани ситуация довольно плохая. “Бернли” уже очень долго находится в зоне вылета. И пока особых предпосылок для того, чтобы команда вылезла со дна, нет. Хуже выступает только "Шеффилд Юнайтед", у которого на два очка меньше (10 против 12 у "бордовых"). А вот "Эвертон", "Лутон" и "Ноттингем" – прямые конкуренты "Бернли" за выживание – на постоянной основе где-то и заработают зачетные пункты.

    За последние восемь матчей подопечные Компани выиграли всего один раз. Тогда – в матче против "Фулхэма" – "Бернли" дважды пробил в створ ворот лондонцев. В итоге он победил в гостях со счетом 2:0. Недавно команда вылетела еще и из Кубка Англии, так что к концу сезона ей ничего уже не будет мешать сосредоточиться на чемпионате. Пока доверие к Компани есть (особенно на фоне параллельных увольнений конкурентов), однако и терпение владельцев клуба может быть не железным.

    Кадры гостей

    На пятерых футболистов пока не может рассчитывать Компани: Байер, Колеошо, Редмонд, Тейлор и Делькруа вне игры из-за повреждений. Только последний, возможно, успеет полноценно восстановиться до сегодняшнего поединка.

    Последние пять матчей Манчестер Сити и Бернли

    Последние пять встреч хозяев

  • 26.01. Тоттенхэм – Манчестер Сити 0:1 (Кубок Англии)
  • 13.01. Ньюкасл – Манчестер Сити 2:3 (АПЛ)
  • 07.01. Манчестер Сити – Хаддерсфилд 5:0 (Кубок Англии)
  • 30.12. Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед 2:0 (АПЛ)
  • 27.12. Эвертон – Манчестер Сити 1:3 (АПЛ)

    • Последние пять встреч гостей

  • 12.01. Бернли – Лутон 1:1 (АПЛ)
  • 05.01. Тоттенхэм – Бернли 1:0 (Кубок Англии)
  • 30.12. Астон Вилла – Бернли 3:2 (АПЛ)
  • 26.12. Бернли – Ливерпуль 0:2 (АПЛ)
  • 23.12. Фулхэм – Бернли 0:2 (АПЛ)

    • Последние пять личных встреч между соперниками

  • 11.08.23. Бернли – Манчестер Сити 0:3 (АПЛ)
  • 18.03.23. Манчестер Сити – Бернли 6:0 (Кубок Англии)
  • 02.04.22. Бернли – Манчестер Сити 0:2 (АПЛ)
  • 16.10.21. Манчестер Сити – Бернли 2:0 (АПЛ)
  • 03.02.21. Бернли – Манчестер Сити 0:2 (АПЛ)

    • Турнирная таблица чемпионата Англии

    # КОМАНДА И В Н П З — П ОЧКИ

    1

    Возвращение Компани домой. Манчестер Сити – Бернли. Анонс и прогноз матча АПЛ на 31.01.2024

    Ливерпуль 21 14 6 1 47 — 18 48 2

    Возвращение Компани домой. Манчестер Сити – Бернли. Анонс и прогноз матча АПЛ на 31.01.2024

    Арсенал 22 14 4 4 44 — 21 46 3

    Возвращение Компани домой. Манчестер Сити – Бернли. Анонс и прогноз матча АПЛ на 31.01.2024

    Манчестер Сити 20 13 4 3 48 — 23 43 4

    Возвращение Компани домой. Манчестер Сити – Бернли. Анонс и прогноз матча АПЛ на 31.01.2024

    Астон Вилла 22 13 4 5 44 — 30 43 5

    Возвращение Компани домой. Манчестер Сити – Бернли. Анонс и прогноз матча АПЛ на 31.01.2024

    Тоттенхэм 21 12 4 5 44 — 31 40 6

    Возвращение Компани домой. Манчестер Сити – Бернли. Анонс и прогноз матча АПЛ на 31.01.2024

    Вест Хэм Юнайтед 21 10 5 6 35 — 32 35 7

    Возвращение Компани домой. Манчестер Сити – Бернли. Анонс и прогноз матча АПЛ на 31.01.2024

    Ньюкасл 22 10 2 10 44 — 33 32 8

    Возвращение Компани домой. Манчестер Сити – Бернли. Анонс и прогноз матча АПЛ на 31.01.2024

    Брайтон энд Хоув Альбион 22 8 8 6 38 — 37 32 9

    Возвращение Компани домой. Манчестер Сити – Бернли. Анонс и прогноз матча АПЛ на 31.01.2024

    Манчестер Юнайтед 21 10 2 9 24 — 29 32 10

    Возвращение Компани домой. Манчестер Сити – Бернли. Анонс и прогноз матча АПЛ на 31.01.2024

    Челси 21 9 4 8 35 — 31 31 11

    Возвращение Компани домой. Манчестер Сити – Бернли. Анонс и прогноз матча АПЛ на 31.01.2024

    Вулверхэмптон 21 8 5 8 30 — 31 29 12

    Возвращение Компани домой. Манчестер Сити – Бернли. Анонс и прогноз матча АПЛ на 31.01.2024

    Фулхэм 22 7 4 11 28 — 36 25 13

    Возвращение Компани домой. Манчестер Сити – Бернли. Анонс и прогноз матча АПЛ на 31.01.2024

    Борнмут 20 7 4 9 28 — 39 25 14

    Возвращение Компани домой. Манчестер Сити – Бернли. Анонс и прогноз матча АПЛ на 31.01.2024

    Кристал Пэлас 22 6 6 10 25 — 36 24 15

    Возвращение Компани домой. Манчестер Сити – Бернли. Анонс и прогноз матча АПЛ на 31.01.2024

    Брентфорд 20 6 4 10 29 — 33 22 16

    Возвращение Компани домой. Манчестер Сити – Бернли. Анонс и прогноз матча АПЛ на 31.01.2024

    Ноттингем Форест 22 5 5 12 27 — 40 20 17

    Возвращение Компани домой. Манчестер Сити – Бернли. Анонс и прогноз матча АПЛ на 31.01.2024

    Лутон Таун 21 5 4 12 28 — 38 19 18

    Возвращение Компани домой. Манчестер Сити – Бернли. Анонс и прогноз матча АПЛ на 31.01.2024

    Эвертон* 22 8 4 10 24 — 28 18 19

    Возвращение Компани домой. Манчестер Сити – Бернли. Анонс и прогноз матча АПЛ на 31.01.2024

    Бернли 21 3 3 15 21 — 42 12 20

    Возвращение Компани домой. Манчестер Сити – Бернли. Анонс и прогноз матча АПЛ на 31.01.2024

    Шеффилд Юнайтед 22 2 4 16 19 — 54 10

    *С команды Эвертон снято 10 очков.

    Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Сити – Бернли

    Возвращение Компани домой. Манчестер Сити – Бернли. Анонс и прогноз матча АПЛ на 31.01.2024

    1.11 10.50 34.00 Узнать больше

    Прогноз матча Манчестер Сити – Бернли от UA-Football

    Слишком большая разница в классе. За последние два матча между командами “Бернли” пропустил девять голов, не забив ни одного. Если сегодня еще и Холанд вернется, то гостям не поздоровится. Прогноз: Победа "Манчестер Сити" 4:0.

    www.ua-football.com

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