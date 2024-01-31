Возвращение Компани домой. Манчестер Сити – Бернли. Анонс и прогноз матча АПЛ на 31.01.2024

Бельгийская легенда «горожан» снова будет на «Этихаде»

Getty Images/Global Images Ukraine

Английская Премьер-лига, 22 тур

31 января, 21:30. "Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Сэмюэл Барротт

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Содержание

Новости Манчестер Сити

Новости Бернли

Последние пять матчей Манчестер Сити и Бернли

Последние пять личных встреч между соперниками

Турнирная таблица чемпионата Англии

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Сити – Бернли

Прогноз матча Манчестер Сити – Бернли от UA-Football

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Венсан Компани приедет на "Этихад". Однако теперь не в статусе футболиста, а в статусе тренера. Пока у него в такой роли отношения с бывшим клубом очень плохие. Сегодня есть шанс это изменить. Но только потому, что "шансы есть всегда". Предпосылок для сенсации совсем нет.

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Новости Манчестер Сити

"Горожане" продолжают свою победную серию. После ничьей в матче против “Кристал Пэлас” 16 декабря они семь раз взяли верх над соперниками подряд. В том числе победили на Клубном чемпионате мира и прошли сначала "Хаддерсфилд", а затем "Тоттенхэм" в Кубке Англии. Как раз против "шпор" подопечные Гвардиолы и проводили последний на данный момент матч. Безумное преимущество имели "горожане", которую в конце концов превратили в победный гол на 88 минуте.

В Премьер-лиге тоже дела пошли вверх. Так, "Ман Сити" замыкает тройку лидеров, однако у "горожан" есть еще два матча в запасе по сравнению с тем же вторым "Арсеналом", у которого на три очка больше. От лидера “Ливерпуля” отрыв составляет шесть зачетных пунктов, однако у “мерсисайдцев” всего на один матч меньше. Вся борьба как раз в разгаре.

Кадры хозяев

У "горожан" есть только две потери: центрбек Аканджи и форвард Холанд. Эрлинга очень не хватает "горожанам", которые уже привыкли играть с кем-то на вести атаки. Альварес не может полноценно справиться с функциями норвежца. Однако есть вероятность, что и Аканджи, и Холанд смогут сыграть сегодня.

Новости Бернли

В Компани ситуация довольно плохая. “Бернли” уже очень долго находится в зоне вылета. И пока особых предпосылок для того, чтобы команда вылезла со дна, нет. Хуже выступает только "Шеффилд Юнайтед", у которого на два очка меньше (10 против 12 у "бордовых"). А вот "Эвертон", "Лутон" и "Ноттингем" – прямые конкуренты "Бернли" за выживание – на постоянной основе где-то и заработают зачетные пункты.

За последние восемь матчей подопечные Компани выиграли всего один раз. Тогда – в матче против "Фулхэма" – "Бернли" дважды пробил в створ ворот лондонцев. В итоге он победил в гостях со счетом 2:0. Недавно команда вылетела еще и из Кубка Англии, так что к концу сезона ей ничего уже не будет мешать сосредоточиться на чемпионате. Пока доверие к Компани есть (особенно на фоне параллельных увольнений конкурентов), однако и терпение владельцев клуба может быть не железным.

Кадры гостей

На пятерых футболистов пока не может рассчитывать Компани: Байер, Колеошо, Редмонд, Тейлор и Делькруа вне игры из-за повреждений. Только последний, возможно, успеет полноценно восстановиться до сегодняшнего поединка.

Последние пять матчей Манчестер Сити и Бернли

Последние пять встреч хозяев

26.01. Тоттенхэм – Манчестер Сити 0:1 (Кубок Англии)

13.01. Ньюкасл – Манчестер Сити 2:3 (АПЛ)

07.01. Манчестер Сити – Хаддерсфилд 5:0 (Кубок Англии)

30.12. Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед 2:0 (АПЛ)

27.12. Эвертон – Манчестер Сити 1:3 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

12.01. Бернли – Лутон 1:1 (АПЛ)

05.01. Тоттенхэм – Бернли 1:0 (Кубок Англии)

30.12. Астон Вилла – Бернли 3:2 (АПЛ)

26.12. Бернли – Ливерпуль 0:2 (АПЛ)

23.12. Фулхэм – Бернли 0:2 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между соперниками

11.08.23. Бернли – Манчестер Сити 0:3 (АПЛ)

18.03.23. Манчестер Сити – Бернли 6:0 (Кубок Англии)

02.04.22. Бернли – Манчестер Сити 0:2 (АПЛ)

16.10.21. Манчестер Сити – Бернли 2:0 (АПЛ)

03.02.21. Бернли – Манчестер Сити 0:2 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З — П ОЧКИ

1

Ливерпуль 21 14 6 1 47 — 18 48 2

Арсенал 22 14 4 4 44 — 21 46 3

Манчестер Сити 20 13 4 3 48 — 23 43 4

Астон Вилла 22 13 4 5 44 — 30 43 5

Тоттенхэм 21 12 4 5 44 — 31 40 6

Вест Хэм Юнайтед 21 10 5 6 35 — 32 35 7

Ньюкасл 22 10 2 10 44 — 33 32 8

Брайтон энд Хоув Альбион 22 8 8 6 38 — 37 32 9

Манчестер Юнайтед 21 10 2 9 24 — 29 32 10

Челси 21 9 4 8 35 — 31 31 11

Вулверхэмптон 21 8 5 8 30 — 31 29 12

Фулхэм 22 7 4 11 28 — 36 25 13

Борнмут 20 7 4 9 28 — 39 25 14

Кристал Пэлас 22 6 6 10 25 — 36 24 15

Брентфорд 20 6 4 10 29 — 33 22 16

Ноттингем Форест 22 5 5 12 27 — 40 20 17

Лутон Таун 21 5 4 12 28 — 38 19 18

Эвертон* 22 8 4 10 24 — 28 18 19

Бернли 21 3 3 15 21 — 42 12 20

Шеффилд Юнайтед 22 2 4 16 19 — 54 10

*С команды Эвертон снято 10 очков.

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Сити – Бернли

1.11 10.50 34.00 Узнать больше

Прогноз матча Манчестер Сити – Бернли от UA-Football

Слишком большая разница в классе. За последние два матча между командами “Бернли” пропустил девять голов, не забив ни одного. Если сегодня еще и Холанд вернется, то гостям не поздоровится. Прогноз: Победа "Манчестер Сити" 4:0.

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