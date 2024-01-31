Украинский голкипер прилетел в Мадрид для заключения контракта с Реалом

17-летний украинец будет играть за молодежную команду Реала

Украинский голкипер Илья Волошин в ближайшее время станет игроком мадридского Реала.

Об этом сообщает El Chiringuito TV.

17-летний украинец уже прилетел в Мадрид, чтобы поставить свою подпись под контрактом со «сливочными» до 2026 года.

В этом сезоне Волошин провел 11 матчей за Райо Махадаонду, из которых восемь на ноль.

Волошин – воспитанник ДЮСШ г. Новомосковск, за который выступал с 2014 по 2019-й. У него есть опыт выступлений за молодежную сборную Украины U-16.

Ранее стала известна оценка Лунина за матч с Лас-Пальмасом.

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