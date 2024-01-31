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Футбол

Зинченко получил высокую оценку за матч с Ноттингемом

Стала известна оценка Зинченко

Фото — Getty Images

В 22 туре английской Премьер-лиги Арсенал на выезде обыграл Ноттингем.

Украинский защитник гостей Александр Зинченко вышел на поле с первых минут и был заменен на 90+2-й на Якуба Кивиора. После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.7 баллов.

На счету Зинченко 1 ассист,  100 точных передач из 107 (93%), 1 вынос мяча, 1 отбор, 1 раз обыграл соперника с помощью дриблинга, выиграл 3 единоборства, 12 раз потерял владение, 123 раза прикоснулся к мячу.

<p Лучшим игроком поединка был признан Габриэл Жезус (8.8), на счету которого 1 голевой пас и 1 забитый мяч.

Зинченко получил высокую оценку за матч с Ноттингемом

champion.com.ua

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