Аякс подписал форвард дортмундской Боруссии

Форвард вернулся в свой бывший клуб

twitter/FabrizioRomano

Нидерландский "Аякс" осуществил трансфер талантливого форварда "Боруссии Дортмунд U-19" Джулиана Райхоффа.

Контракт действует до июня 2027 года и имеет опцию продления соглашения еще на один год.

Джулиан присоединился к "Боруссии" из "Аякса" в 2021 году. За дортмундский клуб Райхофф забил 11 голов и отдал 4 ассиста в 14 матчах.

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