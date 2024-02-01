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Футбол

Аякс подписал форвард дортмундской Боруссии

Форвард вернулся в свой бывший клуб

twitter/FabrizioRomano

    • Нидерландский "Аякс" осуществил трансфер талантливого форварда "Боруссии Дортмунд U-19" Джулиана Райхоффа.

    Контракт действует до июня 2027 года и имеет опцию продления соглашения еще на один год.

    Джулиан присоединился к "Боруссии" из "Аякса" в 2021 году. За дортмундский клуб Райхофф забил 11 голов и отдал 4 ассиста в 14 матчах.

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