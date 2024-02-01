Анчелотти недоволен новостью о восстановлении Куртуа

Итальянец считает это давлением на Лунина и Кепу

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Главный тренер Реала Карло Анчелотти негативно воспринял появление новостей о том, что Куртуа опережает графики восстановления после травмы крестообразной связки колена.

Об этом сообщает Defensa Central.

Карло Анчелотти был ошеломлен этой новостью, потому что воспринял ее как давление на Лунина, Кепу, Куртуа и самого Анчелотти.

Также отмечается, что у итальянца нет никаких сроков по восстановлению Тибо и не будет форсировать его возвращение.

Напомним, Анчелотти не определился с вратарем на матч с Хетафе.

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