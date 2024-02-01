АПЛ. Ливерпуль – Челси 4:1. Команду Мудрика вынесли вперед ногами

Этот «Ливерпуль» просто слишком мощный

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Приезжала ли команда Мурисио Почеттино на "Энфилд" с надеждой испортить вечеринку местным болельщикам и неожиданно забрать себе все три балла? Точно да, об этом даже говорил аргентинский наставник накануне игры. Но мог ли он ожидать вот такого разноса собственных подопечных? Вряд ли.

Не нашлось места в стартовом составе Михаилу Мудрику, на поле он появился в качестве замены после перерыва, когда его команда уже горела со счетом 2:0, но это мы уже забегаем наперед. Что же подготовил Юрген Клопп и его команда?

Активный прессинг, агрессивность при отборах, выигрыш всех возможных подборов и отскоков, давление и просто тотальное уничтожение своего оппонента. Вот так коротко можно описать то, что мерсисайдцы сегодня сотворили. Началось все с постоянных попыток Дарвина Нуньеса забить гол. Уругваец настолько отчаянно хотел отличиться, что пробивал чуть ли не с любой возможной позиции. Сначала хотел перебросить Петровича, затем пробивал на силу, но мимо ворот, потом уже в створ ворот летел мяч, но после сейва от голкипера "синих" круглый попал в стойку, еще был удар, который задел перекладину. Были удары от него на любой вкус, но не залетало.

Зато и Диогу Жоты залетело, когда он просто по центру протиснулся между Бадиашилем и Силвой и с легкостью отправил круглого в сетку ворот. 1:0 и это выглядело как нечто неизбежное. Тот уровень, с которым хозяева "Энфилда" давили на гостей, не мог завершиться без результата. Продолжение праздника под конец второго тайма было просто невероятным, ведь воспитанник клуба Конор Брэдли в своем втором матче в АПЛ отметился голом. Классный пас на него отдал Диас, а Конор пробил точно в дальний угол ворот. Еще до перерыва все могло завершиться погромом, ведь после фола от Бадиашиля против Жоты был назначен пенальти. Однако даже здесь многострадальный Дарвин не забил, он попал в стойку ворот.

А что "Челси"? Ничего. Вот буквально ничего. Они прогибались под силой соперника и просто не знали, что делать. Удар из-за пределов штрафной от Энцо стал их единственным моментом за тайм. После перерыва Почеттино попытался что-то изменить заменами, на поле вышли Мудрик, Гюсто и Нкунку. Именно у Мудрика была прекрасная возможность после прострела от Гюсто в дебюте тайма, но украинец пробил значительно выше ворот.

Но это была лишь одна небольшая вспышка, в дальнейшем матч продолжился по очень похожему сценарию, как и развивался весь первый тайм. На 65-й минуте Брэдли получил классный пас от ван Дейка, без проблем подал из-под Бадиашиля, а Дисаси проиграл борьбу на втором этаже Доминику Собослаю, поэтому венгр отправил в сетку ворот гостей уже третий мяч. Волшебный матч от Конора Брэдли, на его счету гол плюс как минимум голевая передача. Все еще под вопросом, засчитают ли ему голевой пас на Жоту, ведь там после приема была небольшая борьба. Этот матч Конор точно никогда не забудет.

Почеттино попытался еще больше добавить силы в атаке и вместо опорного полузащитника Кайседо выпустил атакующего Карни Чуквуемеку и это даже принесло "Челси" гол престижа, ведь именно Карни отдал ассист на Кристофера Нкунку, правда заслуга в этом голе больше у Кристофера, ведь он принял, мастерски развернулся и не менее мастерски пробил в дальний угол ворот Алиссона. 3:1.

"Ливерпуль" мог забивать уже через несколько мгновений, но Дарвин Нуньес, наверное, просто проклят был сегодня. После идеальной подачи на него уругваец снова пробил в перекладину. Какая-то безысходность и сплошные страдания от Дарвина. Впоследствии он все же отметился результативным действием, правда не голом, а ассистом. Именно он точно прострелил на Луиса Диаса, который выскочил из-за спины Бадиашиля и оформил 4:1 на табло.

Именно с таким счетом матч и завершился. На самом деле добавить больше нечего, это был настоящий погром и счет по игре. Гол Нкунку мог лишь слегка подсластить горечь поражения для всех болельщиков "Челси". Юрген Клопп и его банда банально гораздо сильнее, что они сегодня и продемонстрировали.

АПЛ, 22-й тур

Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный судья: Пол Тирни (Англия)

"Ливерпуль" — "Челси" 4:1

Голы: Жота (23), Брэдли (39), Собослай (65), Диас (79) — Нкунку (71)

*На 45+2 минуте Дарвин Нуньес не реализовал пенальти (штанга)

"Ливерпуль": Алиссон — Брэдли (Александер-Арнолд, 69), Конате, ван Дейк, Гомес (Робертсон, 69) — Собослай (Эллиотт, 69), Мак Аллистер, Джонс (Кларк, 83) — Диас, Жота (Гакпо, 69), Нуньес

"Челси": Петрович — Дисаси, Силва, Бадиашиль, Чилуэлл (Гюсто, 46) — Кайседо (Чуквуэмека, 66), Фернандес — Мадуэке (Мудрик, 46), Галлахер (Нкунку, 46), Стерлинг — Палмер (Казадеи, 85)

Предупреждения: Нуньес (47), Конате (76) — Кайседо (12), Фернандес (33), Чилуэлл (35), Дисаси (41)

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