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Футбол

Бензема настроен на серьезные переговоры с Аль-Иттихадом относительно своего будущего

Форвард все-таки настроен покинуть Аль-Иттихад

фото из свободных источников

    • Французский форвард Карим Бензема зимой остается в своем клубе "Аль-Иттихад". Но игрок все еще недоволен своим положением в Саудовской Аравии.

    Поэтому Карим настроен на переговоры со своим клубом относительно своего будущего летом. Разговор с руководством состоится на этой неделе.

    У Бензема контракт с "Аль-Иттихадом" действует до 2026 года. Карим в этом сезоне саудовской Про-лиги сыграл 15 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 5 ассистов.

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