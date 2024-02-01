Футбол
Бензема настроен на серьезные переговоры с Аль-Иттихадом относительно своего будущего
Форвард все-таки настроен покинуть Аль-Иттихад
фото из свободных источников
Французский форвард Карим Бензема зимой остается в своем клубе "Аль-Иттихад". Но игрок все еще недоволен своим положением в Саудовской Аравии.
Поэтому Карим настроен на переговоры со своим клубом относительно своего будущего летом. Разговор с руководством состоится на этой неделе.
У Бензема контракт с "Аль-Иттихадом" действует до 2026 года. Карим в этом сезоне саудовской Про-лиги сыграл 15 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 5 ассистов.
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