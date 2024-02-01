Футбол
Челси с Мудриком проиграл Ливерпулю, Брентфорд с Ярмолюком уступил Тоттенгему: результаты матчей АПЛ
Результаты матчей 22-го тура АПЛ
Сегодня, 31-го января, состоялось 3 матча в пределах 22-го тура английского Прем' ер-лиги.
Чемпионат Англии — АПЛ
22 тур, 31 января</Тоттенхэм — Брентфорд 3:2 (0:1)
Гол:0:1 — 15 Мопе, 1:1 — 48 Удоги , 2:1 — 49 Джонсон, 3:1 — 56 Ришарлисон, 3:2 — 67 Тони
Егор Ярмолюк вышел на поле на 57-й минуте и заработал желтую карточку.
Манчестер Сити — Бернли 3:1 (2:0)
Гол: 1:0 — 16 Альварес, 2:0 — 22 Альварес, 3:0 — 46 Родри, 3:1 — 90+3 Аль-Дахиль
Ливерпуль — Челси 4:1 (2:0)
Голы : 1:0 — 23 Жота, 2:0 — 39 Брэдли, 3:0 — 65 Собослаи, 3:1 — 71 Скуку, 4:1 — 79 Диас
Украинец Михаил Мудрик вышел на поле после перерыва, результативными действиями не отличился.