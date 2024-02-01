Футбол
Колос сыграл вничью с Чешским Будейовице в контрольном матче
Колос расписал мировую с Чешским Будейовице в рамках контрольной встречи.
Матч завершился со счетом 1:1.
Колос расписал мировую с Чешским Будейовице в рамках контрольной встречи.
Матч завершился со счетом 1:1.
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