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Колос сыграл вничью с Чешским Будейовице в контрольном матче

Колос расписал мировую с Чешским Будейовице в рамках контрольной встречи.

Матч завершился со счетом 1:1.

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