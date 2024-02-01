Никита Кучеров. Фото USA Today Sports

Форвард «Тампы» Никита Кучеров примет участие в четырех конкурсах в Матче звезд НХЛ-2024, сообщается на официальном сайте НХЛ.

30-летний россиянин будет участвовать в точности бросков по мишеням на скорость, точности передач, во владении шайбой и в конкурсе бросков с разных позиций.

Из россиян в конкурсах также примут участие Кирилл Капризов («Миннесота»), Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), Александр Георгиев («Колорадо») и Сергей Бобровский («Флорида»).

Матч звезд НХЛ пройдет с 1 по 3 февраля в Торонто.

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