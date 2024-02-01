Хоккеисты НХЛ включили Кучерова в число лучших, Овечкина — переоцененных

Александр Овечкин, Никита Кучеров, Коннор Макдэвид. Фото USA Today Sports Хоккеисты сделали свой выбор.

Издание The Athletic провело ежегодное анкетирование игроков НХЛ на условиях анонимности. Авторы опросили почти 200 действующих хоккеистов и задали несколько вопросов:

— кто лучший хоккеист?

— кто лучший вратарь?

— кто самый недооцененный и самый переоцененный хоккеист?

— какому хоккеисту вы хотите врезать в лицо больше всего?

— кто лучший и худший рефери лиги?

— какой клубный свитер — лучший в лиге (кроме вашей команды)?

— какой самый любимый и наименее любимый город для выездных игр?

В нескольких номинациях, в том числе не самых приятных, есть российские звезды.

Кто лучший хоккеист НХЛ?

Коннор Макдэвид, Нэйтан Маккиннон или Никита Кучеров: кто сейчас лучший игрок? Макдэвид доминирует несколько лет, его отрыв в опросе вроде бы немного меньше ожидаемого и при этом достаточно серьезен. Капитана «Эдмонтона» выбрали больше двух третьих участников анкетирования, несмотря на почти месячную пробуксовку центрфорварда в начале регулярного чемпионата и блеск двух лидеров гонки бомбардиров.

«Макдэвид получит все голоса, уверен. Но я думаю, что Маккиннон прямо сейчас лучше», — цитирует The Athletic одного из опрошенных игроков лиги о звездах «Ойлерз» и «Эвеланш».

«Нет никого как он. Никто не делает того, что он», — сказал один из хоккеистов о Макдэвиде.

«Не думаю, что об этом будут споры еще много лет», — отметил другой.

«Это все. Он может делать все», — заметил еще один.

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Кучеров с осени удерживал лидерство среди самых результативных хоккеистов сезона, в начале этого года вместе с Маккинноном создал отрыв от остальных претендентов на приз лучшему бомбардиру лиги («Арт Росс Трофи»). В январе лидеры «Тампы» и «Колорадо» несколько раз меняли друг друга на первой строчке, россиянин вернулся на вершину перед паузой на Матч звезд (85 очков против 84 в 49 матчах). Макдэвид остается на дистанции (67 очков в 43 играх) и представляет «самую горячую» команду лиги, «Ойлерз» идут за рекордом по длительности победной серии (сейчас 16 матчей со второй половины декабря).

«Я все равно выберу Макдэвида, но Маккиннон определенно его подгоняет», — сказал один из хоккеистов о канадских центрфорвардах.

«Макдэвид — вот ответ, но Маккиннон — тоже тут. Никто больше не выскакивает на лед с таким же порывом как он», — отметил другой.

Те, кто выбрал Маккиннона, используют три ключевых определения: страсть конкурировать, взрывная игра, стремление побеждать. Достаточно фанатов у самого ценного и результативного игрока НХЛ-2018/19, двукратного обладателя Кубка Стэнли Кучерова.

«Так хорош в столь многих вещах. Не самый крупный игрок, который не получает достаточно признания», — сказал один из выбравших его хоккеистов о крайнем форварде «Лайтнинг».

«Он просто не вызывает особого хайпа в Тампе, верно? Он тихая суперзвезда, мужик. Он потрясающий», — заметил другой.

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Макдэвид, Маккиннон и Кучеров — эти трое вполне могут провести сезон с одинаковыми шансами забрать приз самому ценному игроку сезона («Харт Трофи»). Помимо них, высоко котируются Остон Мэттьюс и Сидни Кросби. Темп снайпера «Торонто» позволяет ему думать о 70 голах в регулярке, а статистика за всю карьеру выглядит даже предпочтительнее цифр Александра Овечкина после такого числа матчей в лиге. Капитан «Питтсбурга» при всех проблемах своей команды играет как всегда — на высочайшем уровне.

«Сид все еще делает свои штучки. И многие игроки, как и я, реагирует на это примерно так: «Вау», — цитирует The Athletic еще одного из опрошенных хоккеистов НХЛ.

«А что если была бы одна игра и в ней все стояло на кону? Я бы каждый раз выходил на такую с Сидом», — сказал один из хоккеистов о предшественнике Макдэвида, центрфорварде «Пингвинз».

«С Кросби ты почти не беспокоишься ни о ком другом, потому что он всегда найдет тебя где угодно. С Макдэвидом ты просто стараешься его догнать, а это самая тяжелая вещь. Но оба великолепны», — отметил другой.

Кто лучший вратарь НХЛ?

Кто-то скажет, что Андрей Василевский по игре и статистике не выглядит в этом сезоне тем же самым доминирующим вратарем после всех долгих походов «Тампы» в плей-офф и операции на спине перед стартом регулярного чемпионата. Впрочем, хоккеисты НХЛ все еще смотрят на него как на непробиваемую стену, которую не хочется видеть в воротах соперника.

«Он доказывает это снова и снова», — сказал один хоккеист.

«Просто парень для больших игр», — отметил другой.

«Никогда не видел такого большого, атлетичного и конкурентоспособного парня», — заметил еще один.

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В топ знакомо входят еще два российских вратаря, соседи из Нью-Йорка Илья Сорокин («Айлендерс») и Игорь Шестеркин («Рейнджерс»). Финалист Кубка Стэнли-2023 Сергей Бобровский («Флорида») получил один голос, а бывший «рейнджер» Александр Георгиев («Колорадо») не вошел в список издания.

The Athletic отмечает: один российский форвард, который выбрал Сорокина, сначала убедился, что его имя не будет названо. «Не говорите Шестеркину, что я это сказал», — заметил он.

Кто самый недооцененный хоккеист НХЛ?

Капитан «Флориды» Александр Барков вошел в топ лучших игроков лиги и традиционно называется как один из самых недооцененных хоккеистов. При этом форвард «Пантерз» получает все больше признания, а потому оценки его коллег все заметнее разнятся. Немало упоминаний получили еще один нападающий финалиста Кубка Стэнли-2023 Сэм Райнхарт и форвард «Тампы» Брэйден Пойнт.

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Вместе с Барковым в обе категории — лучших и недооцененных — по версии хоккеистов также попали два россиянина, Кучеров и Кирилл Капризов. Форвард «Миннесоты» с дебютного сезона называется лицом и двигателем своей команды.

«Он суперзвезда, по моему мнению, но никто особо про него не говорит в этой категории топ-парней. Он зверь», — сказал один из хоккеистов о лидере «Уайлд».

Кто самый переоцененный хоккеист НХЛ?

В этой категории Тревор Зеграс — на первом месте после пункта «Другие» с упомянутыми по разу 27 игроками. Форвард «Анахайма» стал королем лакросс-голов после Андрея Свечникова, был на обложке игры NHL 2023 и весьма популярен среди детей, но может ли он вывести свою команду в плей-офф? НХЛ-овцы все еще в этом сомневаются и видят вокруг нападающего слишком большой ажиотаж, который несопоставим с тем, что иногда звезда «Дакс» забивает крутые голы и показывает классную игру.

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Голоса от коллег с ярлыком «переоцененный хоккеист» получил Александр Овечкин. Капитан «Вашингтона» — одна из главных звезд лиги XXI века и едва ли не лучший снайпер в истории, который совсем недавно уверенно назывался в числе лучших «здесь и сейчас». Внимание к достижениям россиянина после завоеванного летом-2018 первого для него и клуба Кубка Стэнли постепенно переключилось на гонку за рекордом Уэйна Гретцки по голам в регулярном чемпионате. В этом сезоне эта великая погоня не стала ключевой и единственной задачей для идущих к перестройке «Кэпиталз». Ови старается быть полезным команде, впадает в безголевые серии и пережил антирекордную засуху, с трудом забивает даже в привычных форматах и выбился из темпа. Но переоценен ли российский суперветеран?

Какому хоккеисту НХЛ вы хотите врезать по лицу больше всего?

Ник Казинс обошел всех конкурентов в числе самых раздражающих хоккеистов для самих хоккеистов. Форвард «Флориды» увел это «злодейское» звание у капитана «Бостона» Бреда Маршана.

Еще один нападающий «Пантерз» Мэттью Ткачак получил немало голосов как в категории соперников, которым хотят врезать, так и среди переоцененных игроков. В этом конкретном пункте компанию ему составил младший брат Брэди из «Оттавы».

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Среди «достойных» упоминания есть российский защитник Никита Задоров и форвард «Вашингтона», один из лидеров чемпионского костяка-2018 Том Уилсон. «Он не крыса. Я уважаю это. Но я все еще с удовольствием бы ему врезал», — сказал один из хоккеистов о нападающем «Кэпс».

Какой клубный свитер — лучший в НХЛ (кроме вашей команды)?

Клубы «Оригинальной шестерки» не могут выиграть Кубок Стэнли с 2015 года, но их форма остается наиболее почитаемой в лиге и занимает первые строчки в этой категории. «Чикаго» и «Детройт», «Рейнджерс» и «Торонто», «Монреаль» и «Бостон» заслуживают упоминания у многих игроков как с учетом истории, так и более близких, личных воспоминаний.

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Сразу после «Оригинальной шестерки» идет самый молодой клуб НХЛ — «Сиэтл». Форму «Кракен» называют очень клевой, цветовую схему — чем-то, чего раньше не видели. Похожая реакция на джерси самого молодого чемпиона лиги — позолоченные майки «Вегаса».

Какой самый любимый город для выездных игр НХЛ?

Конечно же, здесь все сводится к упоминанию Города грехов и Города, который никогда не спит. И речь не только о выборе ресторанов и ночной жизни, разговор об аренах и впечатлениях от игры. Одни хоккеисты называют невероятным выезд в Лас-Вегас: нереальные арена и каток, атмосфера и энергетика, отели и все такое. Другие считают безошибочным выбором Нью-Йорк: играть на «Мэдисон-сквер-гарден» — нечто особенное, рядом множество мест для прогулок и отличных ресторанов.

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В пользу других городов снова говорит хоккейная история, атмосфера на арене. Фактор хорошей погоды и наличие пляжей тоже влияют на выбор.

Какой наименее любимый город для выездных игр НХЛ?

Холодная погода и не так много интересного вокруг арены — это не только про Виннипег, но и конкретно про него. Именно эти факторы в первую очередь влияют на оценку в данной категории. Хоккеисты при этом подчеркивают, что ничего не имеют против самого города и его жителей. Хотя сочетание «мороз, серость, нечего делать» все равно звучит не слишком уважительно.

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Впечатления от района вокруг арены, самой площадки и раздевалок — то, что влияет на попадание в антирейтинг Оттавы, Баффало и Роли. Отдельно достается Темпе, где «Аризона» принимает гостей на студенческом катке на 5 тысяч зрителей.

Другие города получили низкую оценку за что-то одно: унылая публика в Сан-Хосе, размер шкафчиков в раздевалке в Вашингтоне, плохие отели в Миннеаполисе и Сент-Поле. И, конечно же, выстрелы после голов хозяев в Коламбусе: «Пушка».

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