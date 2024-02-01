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Футбол

Кучеров вошел в тройку лучших игроков НХЛ в опросе хоккеистов лиги

Никита Кучеров. Фото USA Today Sports

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров вошел в число лучших хоккеистов НХЛ в опросе среди игроков лиги, который провело издание The Athletic.

В опросе поучаствовало около 200 хоккеистов НХЛ.

30-летний россиянин занял третье место, набрав 7,18 процента голосов. Лидером опроса стал форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (69,06 процента), второе место занял нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон (16,02).

Кроме того, в топ-10 вошли еще два россиянина. Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов стал шестым (1,1), а нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин замкнул десятку (0,55).

Кучеров вошел в тройку лучших игроков НХЛ в опросе хоккеистов лиги

Фото The Athletic

В текущем сезоне Кучеров набрал 85 (32+53) очков в 49 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Он лидирует в гонке бомбардиров лиги.

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