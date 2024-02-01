Кузьменко все-таки обменяли! Российский нападающий сменил один канадский клуб на другой

«Ванкувер» обменял нападающего Кузьменко в «Калгари»

Андрей Кузьменко. Фото USA Today Sports

Андрей Кузьменко — на втором месте среди самых медленных хоккеистов сезона в НХЛ. 1/2 Российский нападающий обменян из «Ванкувера» в «Калгари» на Элиаса Линдхольма.

Давайте будем честны: сегодняшний обмен Андрея Кузьменко в «Калгари» на Элиаса Линдхольма сюрпризом не стал. К этому все шло практически с самого начала регулярки. Куда удивительнее было бы, не решись клуб и игрок на этот грустный для болельщиков «Ванкувера» шаг.

Оттягивать уход россиянина уже не имело никакого смысла — свободолюбивый стиль праворукого технаря и игровая модель Рика Токкета взаимно отторгали друг друга. За несколько месяцев попыток адаптироваться к новой системе Андрей так и не научился вгрызаться в отбор с места потери, грамотно лететь в форчекинг, эффективно работать на возврате и играть без шайбы с нужной степенью интенсивности.

А тот факт, что Кузьменко занимает предпоследнее место в лиге по среднему количеству ускорений со скоростью свыше 32 км/ч на 60 минут игрового времени, опережая лишь совсем ползающего ветерана Кори Перри, выглядел приговором для него. Перекрыть свои минусы и заставить тренеров закрыть глаза на них он мог бы результативностью, но 2 очка в последних 13 матчах точно не тянули на хоть сколько-нибудь вменяемую подушку безопасности. Атаку «Кэнакс» он точно лучше не делал.

Упрекнуть Токкета в нежелании работать и возиться с хоккеистом, который слабо соответствует его вполне понятным требованиям, сложно. Главный тренер «Кэнакс» раз за разом давал Кузьменко шансы доказать свою необходимость команде, несмотря на почти полное отсутствие выхлопа. И нередко канадский коуч был терпелив даже после откровенно неудачных матчей, за которые россиянина можно было отправлять смотреть хоккей из-за стекла. Однако всему есть предел. Как бы многим ни хотелось, чтобы один из лучших новичков прошлого сезона прошел через муштру и отправился с претендентским «Ванкувером» рубиться за Кубок Стэнли. В сложившейся ситуации единственно верным решением было перестать мучиться и расстаться полюбовно. И во многом оперативно снять запрет на обмен в контракте Кузьменко и организовать громкую сделку помог агент нападающего Дэн Мильштейн, у которого хорошие отношения с менеджментом «Ванкувера» и «Калгари»:

«Мы вели переговоры с «Калгари» и «Ванкувером» начиная с воскресенья. Прежде чем согласиться на обмен, у Андрея были беседы с генеральным менеджером и главным тренером «Кэнакс». Сейчас он с нетерпением ждет момента, когда присоединится к «Калгари».

Он чрезвычайно благодарен «Ванкуверу» за поддержку, которую получал в течение полутора лет. Спасибо клубу за шанс играть в НХЛ и называть Ванкувер домом. Но настало время сделать следующий шаг в карьере», — сказал Мильштейн в беседе с обозревателем «СЭ» Игорем Рабинером.

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Провернув обмен, все стороны получили то, что хотели: Кузьменко — переход в команду с куда более либеральным тренером, Линдхольм — шанс побороться за Кубок Стэнли и повысить игрой плей-офф свою стоимость перед выходом на рынок свободных агентов, «Калгари» — внушительный пакет, состоящий из нападающего топ-6, двух драфт пиков и двух проспектов, «Ванкувер» — идеального второго центра, который окончательно отправит на фланг Джей Ти Миллера.

«Калгари» сработал в этой ситуации практически идеально, выбив у Патрика Альвина более чем приличную компенсацию за почти отрезанный ломоть. После исхода из Альберты Джонни Гудро и Мэтью Ткачака шансы сохранить одного из лучших двухсторонних центров лиги были равны нынешнему КПД Джонатана Юбердо. Продлить контракт с «Флэймз», которые в ближайшую пару лет в лучшем случае будут бороться за место в плей-офф, 29-летний швед мог только в состоянии невменяемости.

Фото USA Today Sports

Впрочем, цена за чуть ли не главный лот рынка со смешным истекающим контрактом на 4,8 млн долларов не выглядит заоблачной. Особенно если вспомнить, что в целом аналогичную компенсацию в прошлом сезоне заплатили «Торонто» за Райана О’Райлли и «Айлендерс» за Бо Хорвата. Не заплати за него пять активов «Ванкувер», «Калгари» легко бы нашел другого покупателя из претендентского пула с подходящим обменным фондом. Идти ва-банк «Кэнакс» точно стоило. По-другому лучшего «дедлайн-центра» «Косатки» не забрали бы.

Для самого Линдхольма «Ванкувер» — кажется, наиболее подходящий вариант для побывки перед выходом на рынок. В Британской Колумбии его ждут не только приличные кубковые перспективы, но и приличная шведская диаспора — с Петтерссоном, Хегландером, Оманом он точно не заскучает. Вопрос в том, сможет ли он быть так же результативен, как два года назад рядом с Ткачаком и Гудро. Если Токкет на полноценной основе решит сохранить звено Миллер — Петтерссон — Бесер, то прокачивать ему придется Нильса Хегландера, Илью Михеева и Сэма Лафферти. Как бы то ни было, главный тренер «Ванкувера» точно найдет применение универсальному праворукому скандинаву, который сможет занять место на «бампере» (в центре расстановки «зонтиком») в большинстве и будет регулярно пахать в меньшинстве.

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Кузьменко же с точки зрения командного результата в ближайшие полтора года в «Калгари» не ждет ничего принципиально хорошего. Сложно представить, что после потери еще одной звезды босс «Флэймз» Крэйг Конрой сумеет сохранить Ноа Хэнифина и Криса Танева с истекающими контрактами. Попадание в зону wild card для команды, где из серьезных имен могут остаться только обманывающий хоккей Джонатан Юбердо и сдающий Назем Кадри, будет потолком. Однако для россиянина куда важнее сейчас не предаваться мечтам о борьбе за чемпионство, а поскорее вернуться на уровень прошлого сезона. При нынешнем наборе нападающих «Огоньков» и практически гарантированном месте в топ-6 сделать это более чем реально.

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