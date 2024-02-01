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Кузьменко все-таки обменяли! Российский нападающий сменил один канадский клуб на другой

«Ванкувер» обменял нападающего Кузьменко в «Калгари»

Андрей Кузьменко. Фото USA Today Sports

Кузьменко все-таки обменяли! Российский нападающий сменил один канадский клуб на другой

Андрей Кузьменко — на втором месте среди самых медленных хоккеистов сезона в НХЛ. 1/2 Российский нападающий обменян из «Ванкувера» в «Калгари» на Элиаса Линдхольма.

Давайте будем честны: сегодняшний обмен Андрея Кузьменко в «Калгари» на Элиаса Линдхольма сюрпризом не стал. К этому все шло практически с самого начала регулярки. Куда удивительнее было бы, не решись клуб и игрок на этот грустный для болельщиков «Ванкувера» шаг.

Оттягивать уход россиянина уже не имело никакого смысла — свободолюбивый стиль праворукого технаря и игровая модель Рика Токкета взаимно отторгали друг друга. За несколько месяцев попыток адаптироваться к новой системе Андрей так и не научился вгрызаться в отбор с места потери, грамотно лететь в форчекинг, эффективно работать на возврате и играть без шайбы с нужной степенью интенсивности.

А тот факт, что Кузьменко занимает предпоследнее место в лиге по среднему количеству ускорений со скоростью свыше 32 км/ч на 60 минут игрового времени, опережая лишь совсем ползающего ветерана Кори Перри, выглядел приговором для него. Перекрыть свои минусы и заставить тренеров закрыть глаза на них он мог бы результативностью, но 2 очка в последних 13 матчах точно не тянули на хоть сколько-нибудь вменяемую подушку безопасности. Атаку «Кэнакс» он точно лучше не делал.

Кузьменко все-таки обменяли! Российский нападающий сменил один канадский клуб на другой

Упрекнуть Токкета в нежелании работать и возиться с хоккеистом, который слабо соответствует его вполне понятным требованиям, сложно. Главный тренер «Кэнакс» раз за разом давал Кузьменко шансы доказать свою необходимость команде, несмотря на почти полное отсутствие выхлопа. И нередко канадский коуч был терпелив даже после откровенно неудачных матчей, за которые россиянина можно было отправлять смотреть хоккей из-за стекла. Однако всему есть предел. Как бы многим ни хотелось, чтобы один из лучших новичков прошлого сезона прошел через муштру и отправился с претендентским «Ванкувером» рубиться за Кубок Стэнли. В сложившейся ситуации единственно верным решением было перестать мучиться и расстаться полюбовно. И во многом оперативно снять запрет на обмен в контракте Кузьменко и организовать громкую сделку помог агент нападающего Дэн Мильштейн, у которого хорошие отношения с менеджментом «Ванкувера» и «Калгари»:

«Мы вели переговоры с «Калгари» и «Ванкувером» начиная с воскресенья. Прежде чем согласиться на обмен, у Андрея были беседы с генеральным менеджером и главным тренером «Кэнакс». Сейчас он с нетерпением ждет момента, когда присоединится к «Калгари».
Он чрезвычайно благодарен «Ванкуверу» за поддержку, которую получал в течение полутора лет. Спасибо клубу за шанс играть в НХЛ и называть Ванкувер домом. Но настало время сделать следующий шаг в карьере», — сказал Мильштейн в беседе с обозревателем «СЭ» Игорем Рабинером.

Кузьменко все-таки обменяли! Российский нападающий сменил один канадский клуб на другой

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Провернув обмен, все стороны получили то, что хотели: Кузьменко — переход в команду с куда более либеральным тренером, Линдхольм — шанс побороться за Кубок Стэнли и повысить игрой плей-офф свою стоимость перед выходом на рынок свободных агентов, «Калгари» — внушительный пакет, состоящий из нападающего топ-6, двух драфт пиков и двух проспектов, «Ванкувер» — идеального второго центра, который окончательно отправит на фланг Джей Ти Миллера.

«Калгари» сработал в этой ситуации практически идеально, выбив у Патрика Альвина более чем приличную компенсацию за почти отрезанный ломоть. После исхода из Альберты Джонни Гудро и Мэтью Ткачака шансы сохранить одного из лучших двухсторонних центров лиги были равны нынешнему КПД Джонатана Юбердо. Продлить контракт с «Флэймз», которые в ближайшую пару лет в лучшем случае будут бороться за место в плей-офф, 29-летний швед мог только в состоянии невменяемости.

Кузьменко все-таки обменяли! Российский нападающий сменил один канадский клуб на другой

Фото USA Today Sports

Впрочем, цена за чуть ли не главный лот рынка со смешным истекающим контрактом на 4,8 млн долларов не выглядит заоблачной. Особенно если вспомнить, что в целом аналогичную компенсацию в прошлом сезоне заплатили «Торонто» за Райана О’Райлли и «Айлендерс» за Бо Хорвата. Не заплати за него пять активов «Ванкувер», «Калгари» легко бы нашел другого покупателя из претендентского пула с подходящим обменным фондом. Идти ва-банк «Кэнакс» точно стоило. По-другому лучшего «дедлайн-центра» «Косатки» не забрали бы.

Для самого Линдхольма «Ванкувер» — кажется, наиболее подходящий вариант для побывки перед выходом на рынок. В Британской Колумбии его ждут не только приличные кубковые перспективы, но и приличная шведская диаспора — с Петтерссоном, Хегландером, Оманом он точно не заскучает. Вопрос в том, сможет ли он быть так же результативен, как два года назад рядом с Ткачаком и Гудро. Если Токкет на полноценной основе решит сохранить звено Миллер — Петтерссон — Бесер, то прокачивать ему придется Нильса Хегландера, Илью Михеева и Сэма Лафферти. Как бы то ни было, главный тренер «Ванкувера» точно найдет применение универсальному праворукому скандинаву, который сможет занять место на «бампере» (в центре расстановки «зонтиком») в большинстве и будет регулярно пахать в меньшинстве.

Кузьменко все-таки обменяли! Российский нападающий сменил один канадский клуб на другой

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Кузьменко же с точки зрения командного результата в ближайшие полтора года в «Калгари» не ждет ничего принципиально хорошего. Сложно представить, что после потери еще одной звезды босс «Флэймз» Крэйг Конрой сумеет сохранить Ноа Хэнифина и Криса Танева с истекающими контрактами. Попадание в зону wild card для команды, где из серьезных имен могут остаться только обманывающий хоккей Джонатан Юбердо и сдающий Назем Кадри, будет потолком. Однако для россиянина куда важнее сейчас не предаваться мечтам о борьбе за чемпионство, а поскорее вернуться на уровень прошлого сезона. При нынешнем наборе нападающих «Огоньков» и практически гарантированном месте в топ-6 сделать это более чем реально.

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Кузьменко все-таки обменяли! Российский нападающий сменил один канадский клуб на другой

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