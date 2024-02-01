Марсель договорился о трансфере латераля Ромы

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Защитник Ромы Зеки Челик близок к переходу в Марсель.

Об этом сообщает TMW.

Клубы достигли соглашения по футболисту, который уже договорился с французским клубом по контракту. Однако переход зависит от продажи Жонатана Клоса, не настроенного покидать Марсель.

Челик перешел в Рому летом 2022-го, тогда его за 7 млн ​​евро подписали с Лилля. Ранее выступал в Турции за Карачабей Беледиеспор и Истанбулспор.

В Роме этого сезона Челик отдал 2 голевых в 15 матчах.

Ранее сообщалось, что Дженоа выкупила у Марселя контракт Малиновского.

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