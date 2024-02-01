Футбол
Марсель договорился о трансфере латераля Ромы
br />
Защитник Ромы Зеки Челик близок к переходу в Марсель.
Об этом сообщает TMW.
Клубы достигли соглашения по футболисту, который уже договорился с французским клубом по контракту. Однако переход зависит от продажи Жонатана Клоса, не настроенного покидать Марсель.
Челик перешел в Рому летом 2022-го, тогда его за 7 млн евро подписали с Лилля. Ранее выступал в Турции за Карачабей Беледиеспор и Истанбулспор.
В Роме этого сезона Челик отдал 2 голевых в 15 матчах.
Ранее сообщалось, что Дженоа выкупила у Марселя контракт Малиновского.