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Футбол

Почеттино: Совершенно очевидно, что Ливерпуль был намного лучше нас

Наставник Челси признал, что мерсисайдцы были намного лучше синих

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Маурисио Почеттино признал, что "Ливерпуль" был намного лучше "Челси". "Красные" разгромили лондонскую команду в матче 22-го тура АПЛ (4:1).

    "Совершенно очевидно, что "Ливерпуль" был намного лучше нас. Мы проиграли все единоборства. Возвращая мяч, каждый раз после одного-двух касаний мы теряли его снова.

    [С двумя неназначенными пенальти] нам не повезло, но это не отменяет того, что "Ливерпуль" был лучше нас.

    Мы движемся дальше. Это была всего лишь одна игра. Знали, что "Ливерпуль" — одна из лучших команд. Возможно, [этот результат] слишком суров для нас", — сказал тренер "Челси" в интервью TNT Sports.

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