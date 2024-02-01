Футбол
Почеттино: Совершенно очевидно, что Ливерпуль был намного лучше нас
Наставник Челси признал, что мерсисайдцы были намного лучше синих
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Маурисио Почеттино признал, что "Ливерпуль" был намного лучше "Челси". "Красные" разгромили лондонскую команду в матче 22-го тура АПЛ (4:1).
"Совершенно очевидно, что "Ливерпуль" был намного лучше нас. Мы проиграли все единоборства. Возвращая мяч, каждый раз после одного-двух касаний мы теряли его снова.
[С двумя неназначенными пенальти] нам не повезло, но это не отменяет того, что "Ливерпуль" был лучше нас.
Мы движемся дальше. Это была всего лишь одна игра. Знали, что "Ливерпуль" — одна из лучших команд. Возможно, [этот результат] слишком суров для нас", — сказал тренер "Челси" в интервью TNT Sports.
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