Примера. Атлетико — Райо Вальекано 2:1. Показали характер перед Реалом

«Матрасники» выиграли малое дерби Мадрида

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gonzalo Arroyo Moreno

"Атлетико" все-таки дожал "Райо Вальекано" в перенесенном матче 20-го тура.

Уже в воскресенье у "Матрасников" дерби с "Реалом", и помня об этом Диего Симеоне решил поберечь большую половину основы. Конечно, это сказалось на игре. "Атлетико" не хватало целостности, компактности; команда сбивалась на индивидуальные действия.

Счет получилось открыть благодаря подаче со штрафного — Рейнилду классно перепрыгнул сразу двоих опекунов.

"Райо", однако, почти моментально ответил благодаря идеальному по силе и точности удару Альваро Гарсии.

Во втором тайме Симеоне начал выпускать основных, но долго ничего не получалась — команда выглядела расхоложенной, а в это время "Молнии" очень опасно атаковали флангами.

По факту, "Атлетико" по такой игре ничего не светило, но выручил Мемфис Депай. Один его гол судьи отменили из-за микроскопичного офсайда, но на 91-й минуте неугомонный голландец выдающимся образом сыграл на опережение после прострела Гризманна и таки вырвал для своих победу.

Браво, Мемфис! Благодаря его старательности "Матрасники" сохранили третье место в таблице с 47 очками. У "Райо" — 13-я строчка и 24 балла.

20-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" — "Райо Вальекано" — 2:1

Голы: Рейнилду, 35, Депай, 90+1 — Альваро Гарсия, 43

"Атлетико": Облак — Витсель, Эрмосо, Рейнилду — Льоренте (де Пауль, 58), Вермерен (Молина, 46), Барриос, Сауль (Коке, 69), Рикельме (Самуэл Лино, 58) — Депай, Корреа (Гризманн, 58)

"Райо Вальекано": Димитриевский — Аридане, Лежен, Эспино — Рацу (Балью, 64), Кике Перес (Креспу, 64), Валентин, Чаваррия — Паласон (де Фрутос, 76), Альваро Гарсия (Трехо, 76) — Камельо (Фалькао, 83)

Предупреждения: Кике Перес, 38, Паласон, 60, Чаваррия, 90+2

www.ua-football.com