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Футбол

Sky Sports: Хэмилтон подписал контракт с Феррари

Об этом могут объявить в ближайшие часы

Фото: Autoblog.nl

    • Семикратный чемпион мира, гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон будет представлять команду "Феррари" начиная с сезона-2025, пишет Sky Sports.

    По информации источника, принципиальное соглашение уже достигнуто, поэтому обе стороны намерены объявить о начале сотрудничества в 2025 году перед стартом предстоящего сезона-2024. Ожидается, что о переходе Хэмилтона может быть объявлено официально уже в ближайшие дни.

    Нынешнее соглашение британца с "Мерседесом" рассчитано до конца 2025 года, где последний сезон является опцией спортсмена по принципу 1+1.

    www.ua-football.com

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