<img title="Стала известна оценка Ярмолюка за матч с Тоттенгэмом" src="/wp-content/uploads/2024/02/0db13608fbf225bfc42dfefb5cb7d91b.jpg" alt="Стала известна

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Тоттенхэм переиграл Брентфорд (3:2) в пределах 22-го тура английской Премьер-лиги.

Украинский полузащитник «пчел» Егор Ярмолюк начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 57-й минуте игры. Статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.0 баллов.

Лучшим игроком поединка стал форвард Тоттенгема Ришарлисон (7.5), на счету которого 1 забит мяч.

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