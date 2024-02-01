«Ванкувер» обменял российского форварда Кузьменко в «Калгари»

Андрей Кузьменко. Фото USA Today Sports

«Ванкувер» объявил о договоренности с «Калгари» по обмену игроками. В «Кэнакс» перебрался нападающий Элиас Линдхольм, а к «Флэймз» присоединился российский форвард Андрей Кузьменко, а также защитники Хантер Бржустевич и Йони Юрмо.

Кроме того, «Калгари» получил пик первого раунда драфта в 2024 году, а также условный драфт-пик 4-го раунда.

В этом сезоне 27-летний Кузьменко набрал 21 (8+13) очко в 43 матчах регулярного чемпионата НХЛ. На счету 29-летнего Линдхольма 32 (9+23) очка в 49 встречах.

Овечкин и Кузьменко попали в пятерку самых медленных хоккеистов сезона в НХЛ Источник: https://www.euro-football.ru/article/1003652458/1005547142_v_uefa_ponyali_chto_nelzya_vse_vremya_sidet_na_zapretah_eks-trener_cska__o_matche_s_serbiey

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