Футбол
Вереск арендовал двух футболистов Полесья
Два атакующих хавбека Полесья продолжат карьеру в Вересе.
Полузащитники Полесья Дмитрий Шастал и Денис Янаков будут играть за Верес на правах арендного соглашения.
Об этом сообщает пресс-служба ровенчан.
Оба уже прибыли в расположение «красно-черных» в турецкой Анталии, где жители проводят зимние сборы. Аренда рассчитана до конца этого сезона.
Напомним, что 28-летний Шастал провел в текущем сезоне за Полесье 11 матчей (3 в старте), в которых забил 2 гола.
На счету 25-летнего Янакова 8 поединков (5 в стартовом составе) и два забитых гола.
Ранее Верес сыграл вничью с аутсайдером элитного дивизиона чемпионата Словакии.