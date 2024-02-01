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Вереск арендовал двух футболистов Полесья

Два атакующих хавбека Полесья продолжат карьеру в Вересе.

Полузащитники Полесья Дмитрий Шастал и Денис Янаков будут играть за Верес на правах арендного соглашения.

Об этом сообщает пресс-служба ровенчан.

Оба уже прибыли в расположение «красно-черных» в турецкой Анталии, где жители проводят зимние сборы. Аренда рассчитана до конца этого сезона.

Напомним, что 28-летний Шастал провел в текущем сезоне за Полесье 11 матчей (3 в старте), в которых забил 2 гола.

На счету 25-летнего Янакова 8 поединков (5 в стартовом составе) и два забитых гола.

Ранее Верес сыграл вничью с аутсайдером элитного дивизиона чемпионата Словакии.

champion.com.ua

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