Жерсон Родригес снова сменил клуб

<img title="Вингер Динамо перешел в Слован" src="/wp-content/uploads/2024/02/6a22526c257bcda7a2f1880e7d57d88e.jpg" alt="Вингер Динамо перешел

Вингер Динамо Жерсон Родригес перешел в Слован Братислава.

Об этом сообщает польский журналист Петр Слонко.

Футболист уже подписал контракт со словацким клубом.

Первую часть сезона Жерсон провел в аренде за турецкий Сивасспор, за который отыграл 13 матчей в турецком чемпионате и забил 2 гола.

champion.com.ua