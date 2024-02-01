Следить

Футбол

Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.02.24

Соседи по борьбе за места в центральной части турнирной таблицы

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Английская Премьер-лига, 22 тур

    1 февраля, 22:15. "Молинью" (Вулверхэмптон)

    Главный арбитр: Джарред Джиллетт

    Прямая трансляция: Setanta Sports +

    Трансляция матча

    Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.02.24

    Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.02.24

    Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.02.24

    В эфире

    Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.02.24

    Трансляція матчу Вулвергемптон — Манчестер Юнайтед Смотреть трансляцию

    Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

    Содержание

  • Новости Вулверхэмптона
  • Новости Манчестер Юнайтед
  • Последние пять матчей Вулверхэмптона и Манчестер Юнайтед
  • Последние пять личных встреч между Манчестер Юнайтед и Вулверхэмптоном
  • Турнирная таблица чемпионата Англии
  • Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон от UA-Football

    • Команды играли между собой в первом туре. Тогда МЮ был явным претендентом на медали, а "вулвз" только после смены тренера врывался в сезон. “Манкунианцы” победили лишь благодаря одному голу, однако также “Вулверхэмптон” должен был пробивать пенальти в конце встречи – арбитр его не назначил. Теперь обе команды идут практически рядом в турнирной таблице. А после потенциальной победы "вулвз" может и обогнать МЮ.

    Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.02.24

    10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

    Новости Вулверхэмптона

    Из четырех матчей команды в январе три были в рамках Кубка Англии. Дважды "вулвз" играли с "Брентфордом" и только в дополнительное время второго поединка удалось пройти дальше. В следующем раунде жеребьевка свела с "Вест Бромвичем". Несколько дней назад "Вулверхэмптон" благодаря голу в каждом из таймов одержал рабочую победу. Представитель Чеимпионшипа достойно смотрелся. Кстати, один из ассистов в том поединке – на счету Макса Килмана.

    Единственный матч в рамках АПЛ – это встреча против “Брайтона” в гостях. Опять же была равная боевая игра. Немного преимущества было у “волков”, ведь они и больше опасности создали и не дали это сделать “Брайтону”, который имеет интересную атаку. Набранный зачетный пункт помог закрепиться на 11-м месте. От МЮ отрыв составляет три очка, так что сегодня подопечные О'Нила могут сделать приличный рывок вверх.

    Кадры хозяев

    Жуан Гомеш все еще отбывает свою дисквалификацию за прямую красную в матче против “Брентфорда” 5 января. Также не сыграют Траоре и Хван из-за поединков за свои сборные. Под вопросом и участие Сарабии. Он пропустил предыдущую встречу из-за повреждения мышцы.

    Новости Манчестер Юнайтед

    Три матча без поражений подряд в последних поединках – это уже неплохой результат для “манкунианцев”. Нет, на самом деле, здесь без сарказма или скрытой иронии. В последний раз такое случалось с подопечными тен Хага еще в ноябре. Однако стоит отметить, что два из этих трех поединков были против команд с низших дивизионов: Чемпионшипа и Второй лиги. Сначала в Кубке Англии "красные дьяволы" обыграли "Уиган", а затем победили "Ньюпорт".

    Как раз с последними – с командой четвертого дивизиона – были проблемы. Хотя и "манкунианцы" забили два быстрых гола, однако явный (или нет) аутсайдер встречи сравнял счет. От переигровки спасли только голы Антони и Хойлунда. Между этими кубковыми матчами МЮ сыграл дома вничью с "Тоттенхэмом". Манкунианцы в последнее время очень плохо набирают очки в чемпионате, поэтому пока только девятое место с 11 очками отрыва от зоны ЛЧ.

    Кадры гостей

    Амрабат сегодня не сыграет из-за участия на Кубке Африки, однако вскоре он вернется – Марокко уже вылетело. Лазарет МЮ пустеет, но все еще там есть несколько важных игроков. Линделоф, Маласия и Марсьяль не сыграют точно. Рашфорд, Уан-Биссака и Маунт близки к тому, чтобы вернуться к футболу.

    Последние пять матчей Вулверхэмптона и Манчестер Юнайтед

    Последние пять встреч хозяев

  • 28.01. Вест Бромвич – Вулверхэмптон 0:2 (Кубок Англии)
  • 22.01. Брайтон – Вулверхэмптон 0:0 (АПЛ)
  • 16.01. Вулверхэмптон – Брентфорд 3:2 (после д. ч.) (Кубок Англии)
  • 05.01. Брентфорд – Вулверхэмптон 1:1 (Кубок Англии)
  • 30.12. Вулверхэмптон – Эвертон 3:0 (АПЛ)

    • Последние пять встреч гостей

  • 28.01. Ньюпорт – Манчестер Юнайтед 2:4 (Кубок Англии)
  • 14.01. Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 2:2 (АПЛ)
  • 08.01. Уиган – Манчестер Юнайтед 0:2 (Кубок Англии)
  • 30.12. Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед 2:1 (АПЛ)
  • 26.12. Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 3:2 (АПЛ)

    • Последние пять личных встреч между Манчестер Юнайтед и Вулверхэмптоном

    14.08.23. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон 3:0 (АПЛ)

    13.05.23. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон 2:0 (АПЛ)

    31.12.22. Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед 0:1 (АПЛ)

    03.01.22. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон 0:1 (АПЛ)

    29.08.21. Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед 0:1 (АПЛ)

    Турнирная таблица чемпионата Англии

    # КОМАНДА И В Н П З — П ОЧКИ

    1

    Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.02.24

    Ливерпуль 22 15 6 1 51 — 19 51 2

    Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.02.24

    Манчестер Сити 21 14 4 3 51 — 24 46 3

    Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.02.24

    Арсенал 22 14 4 4 44 — 21 46 4

    Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.02.24

    Тоттенхэм 22 13 4 5 47 — 33 43 5

    Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.02.24

    Астон Вилла 22 13 4 5 44 — 30 43 6

    Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.02.24

    Вест Хэм Юнайтед 21 10 5 6 35 — 32 35 7

    Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.02.24

    Ньюкасл 22 10 2 10 44 — 33 32 8

    Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.02.24

    Брайтон 22 8 8 6 38 — 37 32 9

    Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.02.24

    Манчестер Юнайтед 21 10 2 9 24 — 29 32 10

    Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.02.24

    Челси 22 9 4 9 36 — 35 31 11

    Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.02.24

    Вулверхэмптон 21 8 5 8 30 — 31 29 12

    Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.02.24

    Фулхэм 22 7 4 11 28 — 36 25 13

    Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.02.24

    Борнмут 20 7 4 9 28 — 39 25 14

    Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.02.24

    Кристал Пэлас 22 6 6 10 25 — 36 24 15

    Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.02.24

    Брентфорд 21 6 4 11 31 — 36 22 16

    Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.02.24

    Ноттингем Форест 22 5 5 12 27 — 40 20 17

    Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.02.24

    Лутон Таун 21 5 4 12 28 — 38 19 18

    Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.02.24

    Эвертон* 22 8 4 10 24 — 28 18 19

    Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.02.24

    Бернли 22 3 3 16 22 — 45 12 20

    Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.02.24

    Шеффилд Юнайтед 22 2 4 16 19 — 54 10

    *С команды Эвертон снято 10 очков.

    Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон

    Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.02.24

    2.70 3.55 2.68 Узнать больше

    Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон от UA-Football

    "Волки" в этом поединке имеют больше шансов забрать очки у МЮ, если сравнивать с первым туром. Там они были в шаге от достижения этой цели. Сегодня и родные стены помогут, и кризис "манкунианцев". Особенно в гостях “красные дьяволы” демонстрируют плохие результаты: за последние семь поединков не на “Олд Траффорд” удалось выиграть лишь два – вышеупомянутые матчи против команд низших дивизионов в Кубке. Прогноз: Победа "Вулверхэмптона" с форой 0 (Кф 1,98).

    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии

    Разное

    Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

    Футбол

    Кучеров среди лучших и недооцененных звезд НХЛ, Овечкин — переоцененных. Анонимный опрос игроков лиги

    Бокс

    Рассказал о сокровенном. Усик признался, о чем просит Бога в своих молитвах

    Футбол

    Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.02.24

    Футбол

    Челси с Мудриком проиграл Ливерпулю, Брентфорд с Ярмолюком уступил Тоттенгему: результаты матчей АПЛ

    Автоспорт

    Айо Комацу о подходе к работе с командой…

    Футбол

    Кучеров вошел в тройку лучших игроков НХЛ в опросе хоккеистов лиги

    Бокс

    ВИДЕО. Ring of Fire. Обнародован яркий промо-ролик к бою Усика с Фьюри

    Футбол

    АПЛ. Ливерпуль – Челси 4:1. Команду Мудрика вынесли вперед ногами

    Теннис

    Монпелье. Монфис с «баранкой» проиграл свой стартовый матч, Майо разгромил Пэра

    Футбол

    Брентфорд с Ярмолюком уступил Тоттенгему, Манчестер Сити разобрался с Бернли: результаты матчей АПЛ

    aquapolis

    Мы в Facebook

    Euro.com.ua

    Больше в Футбол