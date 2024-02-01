Футбол
Забарный – в старте Борнмута на матч с Вест Гэмом
Вест Гэм примет Борнмут в матче 22-го тура Английской Премьер-Лиги.
Украинец Илья Забарный выйдет в стартовом составе «вишен».
Вест Гэм примет Борнмут в матче 22-го тура Английской Премьер-Лиги.
Украинец Илья Забарный выйдет в стартовом составе «вишен».
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