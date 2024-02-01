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Футбол

Забарный – в старте Борнмута на матч с Вест Гэмом

Вест Гэм примет Борнмут в матче 22-го тура Английской Премьер-Лиги.

Украинец Илья Забарный выйдет в стартовом составе «вишен».

champion.com.ua

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