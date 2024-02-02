Футбол
Чемпион Молдовы подписал экс-хавбека Миная
Михаил Гечев — игрок Шерифа
fc-sheriff.com
Молдавский полузащитник Михаил Гечев, который до недавнего времени играл за "Минай", подписал контракт с "Шерифом".
В "Шериф" 26-летний футболист перешел на правах свободного агента, покинув "Минай" в декабре прошлого года на правах свободного агента.
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О сроках сотрудничества сторон клуб из Тирасполя не сообщает.
Ранее Гечев уже был на контракте в "Шерифе" — с 2019 по 2021 годы, провел 4 матча за сборную Молдовы.
В Украине хавбек также поиграл за "Верес", в рядах которого провел 13 матчей.