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Футбол

Де Дзерби разочарован трансферной политикой Брайтона

Главный тренер клуба высказался относительно зимних трансферов

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби выразил разочарование трансферной политикой клуба.

    "У нас стало на двух игроков меньше в полузащите… Я говорил об этом с клубом, но они решили по-другому".

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    "Но мы все равно движемся дальше. Мое внимание сосредоточено на поле", — добавил Де Дзерби.

    "Брайтон" занимает 9 место в турнирной таблице и имеет 32 балла по итогам 22 туров.

    www.ua-football.com

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