Бывший нападающий молодежной сборной России Никита Филатов прокомментировал обмен форварда Андрея Кузьменко из «Ванкувера» в «Калгари».

«39 голов просто так не забивают. Понятно, что у Кузьменко в прошлом сезоне было больше доверия и хорошие партнеры. Но закрывать глаза на то, что Андрей провалил первую половину текущего чемпионата, нельзя. Периодически он выходил в первых звеньях вместе с Петтерссоном. У него 43 игры и 21 очко. Статистика провальная. Главный вопрос заключается в том, получится ли у Кузьменко вернуть уверенность в себе и насколько тренерский штаб «Калгари» понимает его сильные стороны? Очевидно, что они знают и о его слабых сторонах, которые подсветила первая половина текущего сезона. Все будет зависеть от того, каким будет допустимый порог дозволенности. Талантливый крайний нападающий с проблемами с игрой в обороне — это не новость. Но как тренер сможет встроить его в свою систему хоккея?

Надеюсь, что в «Калгари» все это изучили, и попытаются сделать все для того, чтобы Андрей показал свои сильные стороны. У меня ноль сомнений в том, что Кузьменко — талантливый крайний форвард. Так что, будем наблюдать», — цитирует «РБ Спорт» Филатова.

В этом сезоне 27-летний Кузьменко набрал 21 (8+13) очко в 43 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

«Ванкувер» обменял российского форварда Кузьменко в «Калгари» Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-filatov-kuz-menko-talantlivy-j-forvard-39-golov-prosto-tak-ne-zabivayut/

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