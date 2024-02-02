Мирон Маркевич раскрыл детали трансфера защитника Шахтера Андрея Булезы Карпаты арендовали защитника Шахтера

Защитник Шахтера Андрей Булеза будет выступать за Карпаты на правах аренды, рассчитанной до конца сезона.

Об этом рассказал главный тренер львовского клуба Мирон Маркевич.

«Булезу мы пригласили для усиления конкуренции за место в стартовом составе. Он перспективный футболист. Но опция выкупа в условиях аренды не предусмотрена.

Все будет зависеть от того, как питомец закарпатского футбола проявит себя в Карпатах. Сейчас он уже присоединился к нашей команде», – сказал Маркевич.