Куинн Хьюз объяснил, почему взял Никиту Кучерова первым на драфте Матча звезд НХЛ

Никита Кучеров. Фото USA Today Sports

Защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз рассказал, почему выбрал форварда «Тампы» Никиту Кучерова под первым номером на драфте Матча звезд НХЛ.

«Матч звезд — это всегда весело, потому что можно познакомиться с новыми людьми. Мы с Джеком (Джек Хьюз — форвард «Нью-Джерси». — Прим. «СЭ») хотели взять парней из наших команд и Кучерова. [Ведь] он, возможно, лучший игрок в мире», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

Ранее стало известно, что Кучеров примет участие в четырех конкурсах в Матче звезд НХЛ. 30-летний россиянин будет участвовать в точности бросков по мишеням на скорость, точности передач, во владении шайбой и в конкурсе бросков с разных позиций.

Российский нападающий Кучеров был первым выбран на драфте Матча звезд НХЛ-2024

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