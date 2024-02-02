Лион усилился полузащитником

<img title="Лион арендовал хавбека Ноттингем Форест" src="/wp-content/uploads/2024/02/ac25d292b1495b359decaa7d3b7d0fd0.png" alt="Лион

Лион объявил об аренде полузащитника Ноттингем Форест Ореля Мангаля.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года. Французский клуб заплатит за аренду 10 млн фунтов и получит опцию выкупа футболиста за 15 млн фунтов. Также Ноттингем Форест дополнительно может получить 3 млн. фунтов в виде бонусов и получит 10% от последующей продажи игрока.

Мангаля стал игроком «лесников» летом 2022 года, когда его купили из Штутгарта за 13 млн евро. Ранее выступал за Боруссию Дортмунд и Гамбург.

В этом сезоне Орель забил 1 мяч в 22 матчах.

Раньше Лион объявил о подписании 35-летнего Матыча.

champion.com.ua