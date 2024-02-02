Футбол
Манчестер Сити получил рекордные призовые за прошлый сезон АПЛ
Фото: AFP
Определились призовые для каждой из команд за прошлый сезон английской Премьер-лиги.
Об этом сообщает пресс-служба АПЛ.
<p Манчестер Сити, ставший чемпионом, получил 176,2 миллиона фунтов. Это рекордный показатель в истории.
Клубы из зоны вылета получили более 103 млн фунтов.
В прошлом году Саутгемптон с 20-го места получил 103,6 млн, Лидс с 19-го ; 111,7 млн, Лестер с 18-го – 114 млн.
Речь идет о комплексной централизованной системе доходов, в которую также входят выплаты за телеправа.