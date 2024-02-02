Манчестер Сити получил рекордные призовые за прошлый сезон АПЛ

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Определились призовые для каждой из команд за прошлый сезон английской Премьер-лиги.

Об этом сообщает пресс-служба АПЛ.

<p Манчестер Сити, ставший чемпионом, получил 176,2 миллиона фунтов. Это рекордный показатель в истории.

Клубы из зоны вылета получили более 103 млн фунтов.

В прошлом году Саутгемптон с 20-го места получил 103,6 млн, Лидс с 19-го ; 111,7 млн, Лестер с 18-го – 114 млн.

Речь идет о комплексной централизованной системе доходов, в которую также входят выплаты за телеправа.

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