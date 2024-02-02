Футбол
Манчестер Юнайтед дожал Вулвергемптон, Борнмут с Забарным сыграл вничью с Вест Гэмом: результаты матчей АПЛ
Результати матчів 22-го туру АПЛ
Сегодня, 1 февраля, состоялся 1 матч в пределах 22-го тура АПЛ.
Чемпионат Англии — АПЛ
22 тур, 1 февраля
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Вест Гэм — Борнмут 1:1 (0:1)
Голлы: 0:1 — 3 Соланке, 1:1 — 61 Ворд -Праус Дж (пен)
Илья Забарный вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.
Вулвергемптон — Манчестер Юнайтед 3:4 (0:2)
Голы: 0:1 — 5 Рашфорд, 0:2 — 22 Гейлунд, 1:2 — 71 Сарабия (пен), 1: 3 — 75 Мактоминей, 2:3 — 85 Килман, 3:3 — 90+5 Нету, 3:4 — 90+7 Мейна