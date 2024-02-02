Матч звезд НХЛ 2024: расписание событий выходных и где смотреть трансляции

Матч звезд НХЛ 2024 пройдет в Торонто (Канада) с 2 по 4 февраля

Куинн Хьюз приветствует Никиту Кучерова. Фото USA Today Sports

Матч звезд НХЛ 2024 пройдет на «Скоушабэнк-арене» в Торонто (Канада) с 2 по 4 февраля. В программе турнира: драфт звездных команд, конкурсы мастерства и матч всех звезд НХЛ. «СЭ» публикует расписание турнира. Время начала — московское.

Расписание Матч звезд НХЛ 2024:

2 февраля, пятница

02.00 — 04.30. Драфт звездных команд

3 февраля, суббота

03.00 — 06.00. Конкурсы мастерства

4 февраля, воскресенье

23.00 — 02.00. Матч всех звезд НХЛ

В России официальной трансляции Матча всех звезд НХЛ не будет. Видеотрансляцию бесплатно (нелегально) можно посмотреть в тематических пабликах социальной сети «ВКонтакте».

В турнире примут участие пять российских игроков: Александр Георгиев («Колорадо»), Сергей Бобровский («Флорида»), Кирилл Капризов («Миннесота»), Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй»).

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