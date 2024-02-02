Футбол
Матч звезд НХЛ 2024: расписание событий выходных и где смотреть трансляции
Матч звезд НХЛ 2024 пройдет в Торонто (Канада) с 2 по 4 февраля
Куинн Хьюз приветствует Никиту Кучерова. Фото USA Today Sports
Матч звезд НХЛ 2024 пройдет на «Скоушабэнк-арене» в Торонто (Канада) с 2 по 4 февраля. В программе турнира: драфт звездных команд, конкурсы мастерства и матч всех звезд НХЛ. «СЭ» публикует расписание турнира. Время начала — московское.
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Расписание Матч звезд НХЛ 2024:
2 февраля, пятница
02.00 — 04.30. Драфт звездных команд
3 февраля, суббота
03.00 — 06.00. Конкурсы мастерства
4 февраля, воскресенье
23.00 — 02.00. Матч всех звезд НХЛ
В России официальной трансляции Матча всех звезд НХЛ не будет. Видеотрансляцию бесплатно (нелегально) можно посмотреть в тематических пабликах социальной сети «ВКонтакте».
В турнире примут участие пять российских игроков: Александр Георгиев («Колорадо»), Сергей Бобровский («Флорида»), Кирилл Капризов («Миннесота»), Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй»).