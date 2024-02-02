НХЛ объявила о проведении в 2025 году международного турнира без участия сборной России

Сборная России в финале Олимпиады-2022. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

НХЛ объявила о проведении международного турнира «Четыре нации» в 2025 году.

В турнире примут участие сборные Канады, США, Швеции и Финляндии, сборная России не будет участвовать в соревновании. Команды будут собраны из игроков НХЛ.

Матчи пройдут в феврале 2025 года в двух городах Северной Америки — одном в Канаде и одном в США. Матч звезд НХЛ в сезоне 2024/25 проводиться не будет.

Ранее НХЛ согласовала с ИИХФ условия участия игроков в Олимпиадах 2026 и 2030 годов.

В ноябре 2022 года НХЛ объявила о переносе Кубка мира. Турнир планировалось провести в феврале 2024 года, а теперь в лиге рассчитывают организовать его в феврале 2025-го.

Последний Кубок мира проходил в 2016 году в канадском Торонто.

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