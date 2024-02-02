Полузащитник Манчестер Юнайтед хочет играть за сборную Украины

Закери Бауманн хочет представлять украинскую сборную

Полузащитник молодежной команды Манчестер Юнайтед Закери Бауманн хочет выступать за сборную Украины.

Об этом рассказал журналист Владимир Зверев.

«Недавно мне о нем рассказал главный тренер юношеской сборной Украины (U-17). Там есть поддержка и желание самого парня играть за Украину. В «Манчестер Юнайтед» поддерживают его, если Закери вызовут в украинскую сборную.

Он очень технический, прекрасно работает с мячом. рассказал Зверов.