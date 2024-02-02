Российский нападающий Кучеров был первым выбран на драфте Матча звезд НХЛ-2024

Куинн Хьюз приветствует Никиту Кучерова. Фото USA Today Sports

В первый день звездного уик-энда в НХЛ четыре капитана команд Куинн Хьюз, Остон Мэтьюз, Натан Маккиннон и Коннор Макдэвид приняли участие в церемонии драфта.

Первым был выбран российский форвард «Тампы» Никита Кучеров. Он будет играть за команду Куинна Хьюза.

Также свои команды узнали и другие россияне Игорь Шестеркин, Александр Георгиев, Кирилл Капризов и Сергей Бобровский.

Команда Хьюза: Куинн Хьюз, Элиас Петтерссон, Никита Кучеров, Тэтчер Демко, Кайл Коннор, Брэйди Ткачук, Джеспер Брэтт, Кэм Талбот, Брок Боезер, Джей Ти Миллер, Фрэнк Ватрано.

Команда Мэтьюза: Остон Мэтьюз, Морган Рилли, Уильям Нюландер, Митч Марнер, Джейк Эттингер, Клейтон Келлер, Мэтью Барзал, Игорь Шестеркин, Филип Форсберг, Алекс Дебринкэт, Винсент Трочек.

Команда Маккиннона: Натан Маккиннон, Кейл Макар, Сидни Кросби, Александр Георгиев, Кирилл Капризов, Себастьян Ахо, Том Уилсон, Джереми Суэйман, Трэвис Конечны, Элиас Линдхольм, Оливер Бьеркстранд.

Команда Макдэвида: Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль, Коннор Хеллебак, Давид Пастрнак, Расмус Далин, Роберт Томас, Сэм Рейнхарт, Сергей Бобровский, Бун Дженнер, Ник Судзуки, Томас Хертл

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