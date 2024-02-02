Юрген Клопп сообщил, что Дарвин Нуньес получил травму в матче с Челси

Нападающий покидал стадион в защитном ботинке

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что нападающий его команды Дарвин Нуньес получил травму ноги в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с "Челси" (4:1). Участие уругвайского форварда в матче с "Арсеналом", который состоится 4 февраля, находится под вопросом.

"Я не знаю, доступен ли он вообще. За 20 минут до конца игры с "Челси" кто-то наступил ему на ногу. Дарвину было очень больно. Он снял бутсу только после игры, до этого просто не мог. Нуньес покидал стадион в защитном ботинке. Перелома нет, рентген чистый, но нога опухла. Посмотрим, что будет дальше", — Клопп.

В нынешнем сезоне Дарвин провел 21 матч в рамках АПЛ, забил 7 голов и сделал 7 результативных передач.

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