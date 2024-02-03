Карло Анчелотти принял решение о роли в его команде на остаток сезона украинского голкипера Андрея Лунина.

<img title="Анчелотти сделал Лунина основным голкипером Реала" src="/wp-content/uploads/2024/02/197a089f4ea670b7b6691fd3f8371319.jpg" alt="Анчелотти" голкипером br /> Фото — Getty Images

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин будет играть в ключевых матчах команды.

Об этом сообщает Defensa Central.

Такое решение принял главный тренер Реала после игры с Хетафе, в котором «королевский клуб» торжествовал со счетом 2:0. Андрей своей надежной игрой вызвал восхищение у итальянского тренера и теперь именно Лунин должен сыграть в ключевых матчах против Атлетико, Жироны и в противостоянии с РБ Лейпцигом в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Анчелотти собрал всю команду на тренировочной базе и объявил, что Лунин теперь будет основным вратарем.

Сообщается, что Анчелотти будет доверять место Лунину в основном составе до возвращения травмированного Тибо Куртуа.

Ранее стала известна оценка Лунина за матч против Хетафе.

champion.com.ua