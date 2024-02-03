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Болельщики освистали Кучерова на Матче звезд НХЛ

Никита Кучеров. Фото USA Today Sports

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров был освистан болельщиками во время Матча звезд НХЛ в Торонто. Зрителям не понравилось отношение хоккеиста к соревнованию.

В конкурсе мастерства россиянин занял последнее место и не смог пройти в следующий раунд соревнований.

На пресс-конференции Кучеров рассказал, что получил удовольствие от участия в конкурсах.

«Сегодня было очень весело. Я получал удовольствие от конкурсов. То, что болельщики на трибунах ухали, — это хорошо. Мне нравится это. Я не ожидал чего-то другого. Это было весело», — сказал форвард «Тампы».

Кучеров выбесил болельщиков своим пофигизмом. Кажется, на Матч звезд Никиту больше звать не надо

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Болельщики освистали Кучерова на Матче звезд НХЛ

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