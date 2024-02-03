Довбик получил травму колена

У Артема травма колена, и его участие в Евро-2024 под вопросом

Украинский нападающий Жироны Артем Довбик пропускает следующий матч Ла-Лиги против Реал Сосьедад из-за мышечного дискомфорта, который он испытал на вчерашней тренировке.

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Довбик травмировал колено. Первое диагностирование повреждения украинца оказалось крайне неутешительным – у Артема проблема с мениском. Если серьезность травмы подтвердится, то Довбик рискует вылететь до конца сезона, включая матчи сборной Украины отбора на Евро-2024, а возможно и сам турнир, если подопечные Реброва туда попадут.

В этом сезоне Артем Довбик провел в Ла Лиге за Жирону 21 матч, в которых забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.

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