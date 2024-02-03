Его хотел купить Ювентус, забивал 49 голов за сезон и мог возглавить сборную Украины

Максим Розенко об украинце Олеге Протасове которому сегодня исполняется 60 лет

Два прорыва – два гола!

Такая работа!

Где такие мастера были

Бить по воротам?

А голландцам с тех пор

Что плохо спится:

Говорят, будто -то Протасов

Им до сих пор снится!

Это стихотворение написал украинский фанат футбола после октябрьского матча 1985 года в рамках 1/16 Кубка УЕФА ПСВ Эйндховен – Днепр. Олег Протасов в выездной игре оформил дубль, который в итоге помог Днепру выйти в следующий круг турнира. Но этим стихом можно вообще иллюстрировать феерический сезон-1985 для 21-летнего Олега. «Голландцев» только стоит поменять на швейцарцев (дубль Олега на уровне сборных), немцев (дубль восточногерманскому Висмуту в Кубке УЕФА), литовцев (дубль Жальгириса в чемпионате), армян (дубль Арарата), грузин (дубль Торпед) (дубли московским Динамо и Торпедо, ростовскому СКА). Также в активе Протасова покер Факела из Воронежа и хет-трики Торпедо (в Москве), Шахтеру и Кайрату. Все это – в чемпионате СССР.

В итоге нападающий Днепра в 1985 году побил рекорд Никиты Симоняна, который он поставил в 1950 году (!), когда в составе московского Спартака забил 34 гола в 36 матчах. Рекорд Симоняна держался 35 лет.

35 голов Протасова в 33 матчах чемпионата СССР-1985 также принесли украинцу Серебряную бутсу (Золотая бутса досталась Марко ван Бастену, который в составе Аякса в чемпионате Голландии 1985/86 забил 37 голов) и статус единственного в советском футболе номинанта «. А еще прогнозы экспертов, что он сможет превзойти бомбардирские рекорды Блохина (211 голов в чемпионате СССР).

Просто факт

В 1985 году Олег Протасов забил 49 (!) голов. 35 –ndash; в чемпионате СССР (33 матча), 2 в Кубке СССР (2 матча), 4 в Кубке УЕФА (6 поединков) в составе Днепра и 8 в составе сборной СССР (в 12 матчах).

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Этим прогнозам не суждено было сбыться. 1985 год стал звездным временем нападающего Протасова. Через два года Олег сменил Днепр на киевское Динамо, а его феноменальные бомбардирские рекорды начали уменьшаться. Хотя даже этого было достаточно для борьбы за звание лучшего бомбардира первенства СССР. Например, на момент отъезда в Грецию в чемпионате СССР-1990 Протасов отыграл 16 матчей и забил 12 голов. Многие удивились переходу украинца в Олимпиакос. Забивному форварду было 26 лет, и не без основания считалось, что он сможет заиграть и в более серьезном чемпионате. Скорее всего, и сам Протасов надеялся, что Олимпиакос будет для него чем-то вроде мостика в Западную Европу. Но в итоге Греция стала второй родиной для Олега. После окончания игровой карьеры он с семьей остался жить в пригороде Афин.

Мы познакомились с Протасовым в начале 2000-х. Олег как раз возглавил Олимпиакос. Звонил ему в Грецию. А когда он прилетел в Украину на один из ветеранских матчей, посвященный 20-летию первой победы Днепра в чемпионате СССР, встречались в гостинице Днепропетровск. Затем отвозил его отцу украинский журнал «Мой Спорт», в котором вышло это интервью. Протасов-старший рассказал несколько интересных басен из игровой карьеры сына. Когда Олег возглавил Днепр, звонил ему почаще. И после Днепра Протасов стабильно формировал новые информационные призраки, чуть ли не ежегодно меняя работу. Факт, что игровая карьера у Протасова получилась более успешной, чем тренерская. Хотя черту под тренерскую карьеру Олега проводить еще, пожалуй, рано.

Квинтэссенцию наших интервью с Олегом привожу ниже.

Предложение Аньелли

— Господин Олег, впервые разговор с Лобановским о переходе в Динамо состоялся после феерического для вас сезона-1985?

– Периодически вопрос поднимался во время моего пребывания в сборной СССР. Но до определенного момента не было конкретики. это было просто пожелание Лобановского. Плюс из Днепра меня отпускать никто не собирался. Да и я был доволен всем в Днепропетровске. Поэтому когда в 1985 году мне позвонил Бесков и пригласил в московский Спартак, всерьез этот вариант даже не рассматривал. Но Динамо было лучшей командой СССР, настоящим брендом и попробовать себя на этом уровне было интересно.

— У Динамо по сравнению с Днепром ваша результативность значительно снизилась – в первом сезоне в чемпионате забили 11 голов, во втором – 7 , и только в третьем наколотили 12 мячей за полсезона. Что стало тому причиной?

— Просто в Динамо было кому забивать и кроме меня – и в линии нападения, и в полузащите. Команда по составу была более ровной. Ну и на адаптацию время тоже потребовался – новый город, новая жизнь.

— Не жалеете, что не переехали в столицу Украины раньше?

– Считаю, что сделал это как раз вовремя. Наш с Геной Литовченко переход, уже напрашивавшийся несколько лет, болельщики Днепра восприняли как измену. Нас вызвал на ковер в свой кабинет Леонид Кучма — он был директором Южмаша, курировавшим Днепр. Удивил меня, спросив «Как дела, Толик?». Но в нашей истории с переходом уже было сложно что-либо изменить. Лобановский настаивал, моя бронь закончилась, нужно было служить в армии.

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— В Киеве быстро влились в коллектив ?

— Большинство ребят мы знали с Геной Литовченко по сборной. В национальной команде что-то вроде шефства над нами взяли Демьяненко, который был как и мы, родом из Днепропетровска, и Бессонов. Мы с женой даже какое-то время в Киеве жили в квартире Толика – пока не заехали в свою.

Уже в столице Украины стали регулярно общаться с Михайличенко и Кузнецовым. Поначалу, правда, у нас сложились немного натянуть отношения. Не понимал, в чем дело. Только потом выяснилось — нам с Литовченко, как приезжим, дали квартиры вне очереди. Вышло, что мы невольно отсрочили выдачу жилья ребятам. Они немного огорчились. Но прошло время, Алексей и Олег получили квартиры и сейчас, когда встречаемся, со смехом вспоминаем эту историю.

— В 1990 году вы успели наиграть на золотую медаль чемпиона СССР, но у многих специалистов ваш переход вызвал недоумение. Это все равно, если бы сейчас в Олимпиакос уехал Цыганков…

– Тогда были немного другие времена. Немногие знают, но после успешного для нас Евро-1988, где сборная СССР обыграла в полуфинале Италию, владелец Ювентуса Джанни Аньелли сделал интересное предложение. Он хотел видеть в составе своей команды Заварова, Протасова и Михайличенко. Зато был готов построить в Украине завод ФИАТа – напомню, Джанни был главным акционером итальянской компании производителей автомобилей. Но в тот момент Динамо не могло самостоятельно принимать такие решения. Трансферами советских спортсменов занимался Совинтерспор, но и эта компания не могла решить столь серьезный вопрос. Советское партийное руководство идею не поддержало. По крайней мере, такую ​​информацию довели до нас. Хотя мне, конечно, очень хотелось поиграть именно в Италии. Мы в Италии проводили собрание, очень нравилась страна.

— Почему же тогда не поехали в Фиорентину, которая хотела подписать с вами контракт?

– Там не было конкретики – нужно было ждать. А мне ждать не хотелось. Плюс сборная неудачно сыграла на чемпионате мира-1990 года. Честно говоря и руководство, и сами игроки рассчитывали, что в Италии сборная СССР выступит гораздо удачнее, спрос на нас будет высоким, футболисты подпишут выгодные контракты.

Непрозрачный трансфер

— Что в Италии произошло со сборной СССР?

– К тому времени некоторые ребята уже выступали в клубах Западной Европы. Они имели воображение, что сколько стоит. Поэтому возникли некоторые сложности с премиальными, которые мы должны получить за выход в финальную часть чемпионата мира. Это не могло не отразиться на игре сборной. Да и на первый поединок с румынами мы выходили какие-то безжизненные, с тяжелыми ногами. К тому же судьи в матчах с теми же румынами и аргентинцами относились к нашей команде не очень благосклонно. В итоге, перед игрой с Камеруном у нас оставались только теоретические шансы. Но во встрече с подопечными Валерия Непомнящего мы свою задачу выполнили – забили четыре гола. До матча с африканцами кто-то поговаривал, что руководство сборной договорилось с Непомнящим. Все это было глупостью – Роже Мила и компания косили нас во время игры как траву. Когда я забил первый гол, побежал в ворота забирать мяч – хотел его поскорее отнести на середину поля. Так мне один камерунский защитник как зарядил по ноге. Боль была такая, что на мгновение даже померкло в глазах. К слову, этот матч был последним под руководством Валерия Лобановского. ЧМ-1990 стал для нас турниром нереализованных надежд.

— А был ли таким ваш переход в Олимпиакос? Правда, что судебные разбирательства по вашему трансферу по киевскому Динамо в Олимпиакос продлились 18 лет?

— Они изрядно затянулись. Подозреваю, почему так произошло — с тем переходом далеко не все было чисто и прозрачно.

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— Первый президент киевского Динамо Виктор Безверхий рассказывал мне, что в 1990 году Олимпиакос покупал у Динамо Протасова за 9 миллионов долларов –; и это был едва ли не рекорд того времени. Он не ошибался с суммой трансфера? Ведь Transfermarkt оценивает этот трансфер в 2,27 миллиона евро.

— Я всех нюансов не знаю. Могу только повторить, что там было все «шито белыми нитями». В жизненном и спортивном плане для меня большим плюсом было то, что переезжал в Грецию вместе с Геной Литовченко, а команду возглавлял Олег Блохин.

Авантюрные проекты

— Давайте поговорим о вашей тренерской карьере. В послужном списке Протасова-тренера 10 команд из 8 стран. Этот опыт поможет в будущем?

— Опыта точно стало больше. Но только непонятно, что здесь преобладает – плюсы или минусы. Порой мне приходилось работать в достаточно авантюрных ситуациях. В каких-то командах заранее было известно, что там сложно добиться чего-нибудь серьезного — зная, как владельцы относится к команде. Но мне не хотелось сидеть дома без работы, и я принимал рискованные решения.

— Астра тоже была из серии репутационных рисков?

— Думаю, это был самый авантюрный проект. Когда принял команду, Астра занимала последнее место в группе в Лиге Европы. Дома мы обыграли загребское Динамо, сыграли 1:1 с Селтиком. Но этого было недостаточно. Возникли и непонимания с президентом клуба. Ему показалось, что я недостаточно мотивировал футболистов. Хотя постоянно имели место задержки зарплаты для команды и сопутствующие финансовые проблемы.

— Что имеете в виду?

– Например, летим играть в Шотландию с Селтиком, а у нас не уплачен самолет. У футболистов пытались забирать арендованные машины, кредиты по которым не обслуживались. Играем с Зальцбургом, у меня сидят на скамейке три футболиста, которые из-за задолженности отказываются выходить на поле. Согласны были только сидеть на скамейке, чтобы она не опустела. Приходилось тасовать состав. Доходило до того, что по 13 игроков ездило на матчи. Играли то без нападающих, то без защитников. Приходилось их буквально уговаривать выходить на тренировку. При этом в чемпионате Румынии по Астро не проиграл ни одного матча. Правда, ничьих было многовато. Но президент считал, что даже на фоне финансовых проблем я должен лучше мотивировать команду. Мы с ним выяснили свои отношения и разошлись.

— В конце 2007 года, когда тренировали Днепр, вам действительно предлагали возглавить сборную Украины? — Да, но тогда трудно было дойти до общего знаменателя. Днепр в тот момент лидировал в чемпионате Украины, владелец клуба не хотел меня отпускать. Да и я считал, что еще не время расставаться с Днепром. Руководство ФФУ настаивало на том, чтобы не было совмещения в сборной и клубе.

— Некоторые считали вас слишком демократическим тренером и считали такую ​​манеру поведения одной из причин тренерских неудач. Сейчас продолжаете себя считаете открытым человеком?

– Безусловно. И думаю, не в последнюю очередь благодаря этому в рабочих и приятельских отношениях почти никогда не довожу дело до крайности. Даже когда поступки людей мне откровенно не нравятся, стараюсь представить себя на их месте и найти им объяснения. И должен признать, часто густо их нахожу. Очень легко судить человека по своей колокольне. Войти в его положении – гораздо сложнее. Как мне кажется, возникшие разногласия лучше обсуждать лицом к лицу. Ссоры часто возникают из-за непонимания. И нередко проблема оказывается просто раздутой.

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Личное дело

Олег Протасов. Родился 4 февраля 1964 в Днепропетровске. Выступал за команды: Днепропетровск Днепропетровск (1982-87), Динамо Киев (1988-1990), Олимпиакос Пирей, Греция (1990-94), Гамба Осака, Япония (1994-95), Верриа, Греция (1996), Продефтики. Греция (1998–99). Достижения: Чемпион СССР (1983, 1990). Обладатель Кубка СССР-1990. Обладатель Кубка Греции-1992. Лучший футболист СССР-1987. Лучший бомбардир чемпионатов СССР 1985, 1987, 1990 (вместе с Валерием Шмаровым). Обладатель европейской Серебряной Буты-1985 (забил 35 голов). Лучший бомбардир в истории Днепра (108 голов в 170 матчах). В чемпионатах СССР забил 125 голов (8 место в рейтинге). Вице-чемпион Европы-1988. За сборную СССР провел 68 матчей, забил 29 голов. За сборную Украины сыграл 2 матча. Участник чемпионатов мира (1986, 1990). Тренировал команды: Олимпиакос, Греция (2002-04), АЭЛ Лимасол, Кипр (2004-05), Стяуа Бухарест, Румыния (2005-06), Днепр (2006-08), Кубань Краснодар, Россия (2008), Ираклис, Салоники, Греция (2009), Ростов, Россия (2010-11), Астана Казахстан (2011-12), Динамо Минск, Беларусь (2012-13), Астра Джурджу, Румыния (2014-15). Тренерские достижения: Чемпион Греции (2003). До января 2024 года работал первым вице-президентом УАФ.

Максим Розенко

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