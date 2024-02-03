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Георгиев сделал 9 сэйвов и выграл 100 тысяч долларов в конкурсе на Матче звезд НХЛ

Александр Георгиев против Коннора Макдэвида. Фото USA Today Sports

Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев показал лучший результат в конкурсе «один на один» на Матче звезд НХЛ.

27-летний россиянин противостоял форварду «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду, который стал лучшим по итогам первых 6 конкурсов. Он сделал 9 спасений (пропустил 3 гола) и выиграл 100 тысяч долларов.

Также в этом конкурсе участвовали еще два российских вратаря: Игорь Шестеркин и Сергей Бобровский.

Георгиев сделал 9 сэйвов и выграл 100 тысяч долларов в конкурсе на Матче звезд НХЛ

Бобровский помешал Маккинону пройти в 8-й конкурс на Матче звезд НХЛ

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