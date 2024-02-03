Хобленко подписал полноценный контракт с ЛНЗ

Нападавший, принадлежавший криворожскому Кривбассу, перешел в черкасский ЛНЗ

ЛНЗ объявил о полноценном трансфере 29-летнего нападающего Алексея Хобленко.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Это переход на правах свободного агента, форвард ранее расторг контракт с Кривбассом.

Алексей уже находится на собрании с ЛНЗ.

В первой половине сезона 2023/24 Хобленко играл за ЛНЗ на правах аренды ; отметился 1 забитым мячом и 1 результативной передачей в 11 играх.

Раньше ЛНЗ переиграл Земплин в контрольном матче.

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