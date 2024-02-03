Футбол
Хобленко подписал полноценный контракт с ЛНЗ
Нападавший, принадлежавший криворожскому Кривбассу, перешел в черкасский ЛНЗ
ЛНЗ объявил о полноценном трансфере 29-летнего нападающего Алексея Хобленко.
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Это переход на правах свободного агента, форвард ранее расторг контракт с Кривбассом.
Алексей уже находится на собрании с ЛНЗ.
В первой половине сезона 2023/24 Хобленко играл за ЛНЗ на правах аренды ; отметился 1 забитым мячом и 1 результативной передачей в 11 играх.
Раньше ЛНЗ переиграл Земплин в контрольном матче.