Жирона – Реал Сосьедад: смотреть прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Серьезный соперник для каталонцев

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Артем Довбик и Виктор Цыганков встретятся с тяжелым испытанием. Сегодня соперником "Жироны" будет "Реал Сосьедад". Баски идут на шестом месте в турнирной таблице с претензиями на еврокубки. В то же время каталонцы находятся на второй позиции – сразу на расстоянии двух очков от "Реала".

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Чемпионат Испании, 23 тур

3 февраля, 22:00. "Монтиливы" (Жирона)

Главный арбитр: Хесус Хиль Мансано

"Жирона" – "Реал Сосьедад"

Прямая трансляция: Megogo Футбол 1

Трансляция матча

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Трансляція матчу Жирона — Реал Сосьєдад Смотреть трансляцию

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