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Жирона – Реал Сосьедад: смотреть прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Серьезный соперник для каталонцев

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Артем Довбик и Виктор Цыганков встретятся с тяжелым испытанием. Сегодня соперником "Жироны" будет "Реал Сосьедад". Баски идут на шестом месте в турнирной таблице с претензиями на еврокубки. В то же время каталонцы находятся на второй позиции – сразу на расстоянии двух очков от "Реала".

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.

    • Чемпионат Испании, 23 тур

    3 февраля, 22:00. "Монтиливы" (Жирона)

    Главный арбитр: Хесус Хиль Мансано

    "Жирона" – "Реал Сосьедад"

    Прямая трансляция: Megogo Футбол 1

    Трансляция матча

    Жирона – Реал Сосьедад: смотреть прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

    Жирона – Реал Сосьедад: смотреть прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

    Жирона – Реал Сосьедад: смотреть прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

    В эфире

    Жирона – Реал Сосьедад: смотреть прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

    Трансляція матчу Жирона — Реал Сосьєдад Смотреть трансляцию

    www.ua-football.com

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    Жирона – Реал Сосьедад: смотреть прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

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