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Кабо-Верде — ЮАР. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча КАН-2024
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Кабо-Верде — ЮАР: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 03.02.24 ⋊ Кубок Африки на UA-Футбол
Фото: twitter.com/CAF_Online/Автор — невідомий
В этой паре определится последний, четвертый полуфиналист Кубка Африканских наций 2024. Соперники примерно равны по силе, что и подтверждается котировками букмекеров.
Матч начнется в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO — MEGOGO Футбол 2.
1/4 финала Кубка африканских наций
3.02.2024. Ямусукро. Стадион "Шарль Конан Банни"
Кабо-Верде 22:00 ЮАР
Видеотрансляция — Megogo
Трансляция матча
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Трансляция матча Кабо-Верде — ЮАР Смотреть трансляцию