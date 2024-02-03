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Кабо-Верде — ЮАР. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча КАН-2024

Кабо-Верде — ЮАР: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 03.02.24 ⋊ Кубок Африки на UA-Футбол

Фото: twitter.com/CAF_Online/Автор — невідомий

    • В этой паре определится последний, четвертый полуфиналист Кубка Африканских наций 2024. Соперники примерно равны по силе, что и подтверждается котировками букмекеров.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

    • Матч начнется в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO — MEGOGO Футбол 2.

    1/4 финала Кубка африканских наций

    3.02.2024. Ямусукро. Стадион "Шарль Конан Банни"

    Кабо-Верде 22:00 ЮАР

    Видеотрансляция — Megogo

    Трансляция матча

    Кабо-Верде - ЮАР. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча КАН-2024

    Кабо-Верде - ЮАР. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча КАН-2024

    Кабо-Верде - ЮАР. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча КАН-2024

    В эфире

    Кабо-Верде - ЮАР. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча КАН-2024

    Трансляция матча Кабо-Верде — ЮАР Смотреть трансляцию

    www.ua-football.com

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