Кубок Африки. ДР Конго – Гвинея 3:1. Волевая победа леопардов вывела их в полуфинал

Тот момент, когда качественные футболисты действительно решают результат

Twitter: CAF_Online

Кубок африканских наций, четвертьфинал

"Алассан Уатарра" (Абиджан)

Главный арбитр: Мустафа Горбаль (Алжир)

На стадионе в бывшей столице Кот-д’Ивуара голоса болельщиков Гвинеи явно преобладали. Географическое соседство гвинейцев со страной-хозяйкой турнира сыграло свою роль. И их команда поначалу оправдывала надежды своих фанатов.

На второй минуте голкипер номинальных хозяев вынужден был вступать в игру после удара соперника с рикошетом от своего футболиста. А на 19 арбитр назначил пенальти в ворота ДР Конго за фол очень опытного Мбэмба. Несмотря на свой десяток сезонов на самом высоком уровне в Европе он допустил странную ошибку. Байо с точки наказал за это, положив мяч в правый угол.

Интересно, что этот гол помог "леопардам". Они практически сразу наконец-то создали опасность у чужих ворот. И завершил ее Мбембу, исправив свою ошибку. После навеса с углового мяч отскочил к центрбеку, и тот с острого угла попал под перекладину. Неожиданный удар с тяжелой позиции, а оттого и красивый.

Кроме голов и вышеупомянутого момента, на старте матча ничего интересного до перерыва не было. После пропущенного мяча номинальные хозяева окончательно взяли инициативу на себя. Ее они перевели и на второй тайм.

Все было спокойно на поле. Или лучше так: на трибунах было интереснее. Но на 62 минуте произошла вспышка. Свежий Фасинет Конте имел шанс выйти один на один с голкипером ДР Конго, но откровенно запорол момент. Номинальные хозяева выбежали в скорую контратаку, которая завершилась падением Бакамбу в чужой штрафной после фола Диавара. Партнер Ярмолюка в “Брентфорде” Висса с пенальти пробил точно в левый нижний угол.

Свое преимущество конголезцы довели и до третьего гола. Он стал реальной вишенкой на торте. Бывший партнер Ярмоленко в "Вест Хэме" Артур Масуаку принялся выполнять стандарт с левого фланга – поближе к бровке. Решил он сразу подавать в створ ворот и не прогадал. Вратарь номинальных гостей спасти не смог.

Впервые с 2015 года ДР Конго проходит в полуфинал КАН. Тогда команда завоевала бронзу. В этот раз в матче за финал "леопарды" встретятся с победителем пары Мали – Котд'Ивуар. У конголезцев будет преимущество: на один день отдыха больше.

ДР Конго – Гвинея 3:1

Голы: Мбемба 27, Висса 65 (пен.), Масуаку 82 – Байо 20 (пен.)

ДР Конго: Мпаси-Нзау – Калулу, Мбемба, Инонга, Масуаку – Бонгонда (Тшибола 84), Мутуссами, Пикель – Мешак (Силас 59), Бакамбу (Банза 72), Висса (Каембе 84)

Гвинея: Коне – Диаките (А. Конте 90+2), Диакаби, Жанвье, И. Силла – Гилавоги (А. Туре 59), Кейта, Диавара (Гирасси 69), С. Силла (Ф. Конте 59) – Байо (Ф. Комано 90+2), Комара

Предупреждения: Масуаку 27 – Диавара 64, Конте 80

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