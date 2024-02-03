Кучеров заявил, что без России Олимпиада-2026 не будет турниром «лучших из лучших»

Никита Кучеров. Фото USA Today Sports

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров прокомментировал возможное отсутствие России на Олимпийских играх-2026.

30-летний россиянин, слова которого приводит журналист Люк Фокс, заявил, что без российских спортсменов Олимпиада не будет турниром «лучших из лучших».

2 февраля НХЛ сообщила, что согласовала участие игроков лиги в Олимпиадах в 2026 и 2030 году. Хоккеисты НХЛ примут участие в Олимпиаде впервые с 2014 года.

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в городах Милан и Кортина д’Ампеццо. Хозяин Игр 2030 года будет выбран Международным олимпийским комитетом (МОК) в конце этого года.

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