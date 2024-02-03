Следить

Футбол

Кучеров заявил, что без России Олимпиада-2026 не будет турниром «лучших из лучших»

Никита Кучеров. Фото USA Today Sports

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров прокомментировал возможное отсутствие России на Олимпийских играх-2026.

30-летний россиянин, слова которого приводит журналист Люк Фокс, заявил, что без российских спортсменов Олимпиада не будет турниром «лучших из лучших».

2 февраля НХЛ сообщила, что согласовала участие игроков лиги в Олимпиадах в 2026 и 2030 году. Хоккеисты НХЛ примут участие в Олимпиаде впервые с 2014 года.

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в городах Милан и Кортина д’Ампеццо. Хозяин Игр 2030 года будет выбран Международным олимпийским комитетом (МОК) в конце этого года.

Источник

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Футбол

Лечче — Фиорентина 3:2: обзор матча

Автоспорт

McLaren проводит частные тесты в Ле-Кастелле

Футбол

Кучеров заявил, что без России Олимпиада-2026 не будет турниром «лучших из лучших»

Бокс

ВИДЕО. Обнародован момент удара, после которого Фьюри получил рассечение

Футбол

С отличной точкой от экспортера Ярмоленко. ДР Конго – Гвинея 3:1. Видео голов и обзор матча

Теннис

Гаэль Монфис: «Мне не хватает уверенности в себе, чтобы начать выигрывать матчи, но я по-прежнему наслаждаюсь игрой»

Футбол

ДР Конго – Гвинея 3:1: обзор матча КАН-2023

Автоспорт

Турини сравнил новости о Хэмилтоне с историей Роналду

Футбол

Георгиев сделал 9 сэйвов и выграл 100 тысяч долларов в конкурсе на Матче звезд НХЛ

Бокс

Промоутер Усика потроллил Фьюри в связи с переносом боя за абсолют

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Футбол