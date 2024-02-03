Ла Лига расследует вероятное оскорбление Беллингема в адрес Гринвуда

Для этого используется эксперт по чтению по губам

Фото: Getty Images

Ла Лига расследует вероятное оскорбление Джуда Беллингема в адрес Мейсона Гринвуда, об этом сообщает британская корпорация BBC.

Инцидент произошел в четверг, когда мадридский "Реал" встретился с "Хетафе". В матче полузащитник "сливочных" якобы обозвал экс-игрока "Манчестер Юнайтед" насильником. После этого клуб Мейсона подал официальную жалобу в Ла Лигу.

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Теперь представители чемпионата объявили о расследовании данного инцидента. Для того чтобы подтвердить, действительно ли Джуд говорил данные слова, лига наняла эксперта по чтению по губам, чтобы расследовать комментарий.

22-летний Гринвуд присоединился к "Хетафе" на правах сезонной аренды из "Манчестер Юнайтед". Ранее Мейсон был обвинен в изнасиловании и нападении на свою девушку, однако позже он был оправдан.

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