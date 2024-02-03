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Футбол

Лига 1. Страсбур — ПСЖ 1:2. Непростая победа чемпионов

Хозяева играли очень достойно

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Лига 1. 20-й тур

    Страсбур. "Стад де ла Мено"

    Арбитр: Руди Буке

    "Страсбур" — "ПСЖ" 1:2

    Голы: Баква 68 — Мбаппе 31, Асенсио 49

    "Страсбур": Беллааруш — Сеная, Перрен, Силла, Гильберт — Мванга(Беших), Сиссоко, Диарра(Деминге) — Баква, Дион(Эмега), Анжело

    "ПСЖ": Доннарумма — Солер(Мукиале), Маркиньос(Перейра), Беральдо, Эрнандес — Заир-Эмери, Угарте(Витинья), Руис — Коло Муани(Рамуш), Мбаппе, Асенсио

    Предупреждения: Сиссоко, Мванга, Сеная, Виера(тренер) — Эрнандес

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