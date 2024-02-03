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Мали – Кот-д’Ивуар. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию четвертьфинала КАН-2024

Мали – Кот-д’Ивуар: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 03.02.24 ⋊ Кубок Африки на UA-Футбол

ФОТО: TWITTER.COM/CAF_ONLINE

    • Непростое испытание ожидает сборную Мали в четвертьфинале КАН, ведь она встретится с хозяевами турнира. Матч начнется в 19:00 в Буаке на стадионе "Стад де ла Пе". Обе сборные откровенно не впечатляют своей игрой на этом турнире. Мали две игры выиграла, а две завершила вничью. У Кот-д'Ивуара две победы и два поражения. Возможно, победа над Сенегалом придаст хозяевам уверенности в собственных силах?

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

    • Смотреть противостояние можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.

    Кубок Африки. Четвертьфинал.

    3 февраля. 19:00. Буаке. "Стад де ла Пе"

    Трансляция: Megogo Football 1

    Трансляция матча

    Мали – Кот-д'Ивуар. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию четвертьфинала КАН-2024

    Мали – Кот-д'Ивуар. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию четвертьфинала КАН-2024

    Мали – Кот-д'Ивуар. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию четвертьфинала КАН-2024

    В эфире

    Мали – Кот-д'Ивуар. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию четвертьфинала КАН-2024

    Трансляція матчу Малі — Кот-д’Івуар Смотреть трансляцию

    www.ua-football.com

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